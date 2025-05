Villarruel mete mano en el Senado y busca fagocitar miembros PRO antes de su reencuentro con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel buscará protagonismo este año desde su lugar institucional, el Senado, por lo cual aprovechó los últimos 20 días de inactividad para ejecutar una serie de maniobras a través de acuerdos políticos que le permitirían abrir más seguido la Cámara alta y así recobrar el rol protagónico que - entiende - le arrebataron sus otrora socios

sucede, y se conoce, en la antesala del reencuentro que Villarruel y Javier Milei tendrán este domingo con motivo del Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana

Parecía que estaba escondida, inactiva, resignada al ostracismo al que la sometió el "Triángulo de Hierro" que lidera su (ex) espacio político, La Libertad Avanza, pero no.Pero no sólo eso. Villarruel también está atenta a los movimientos políticos que, de manera indeleble y muy probablemente irreversible dejará este año electoral a nivel legislativo. Por eso,, estarían dispuestos a nuevas propuestas que vayan por afuera de la dicotomía que implica laTanto los movimientos en el Senado, los acuerdos con sectores del peronismo para las designaciones, como los objetivos políticos de la vice no son del agrado de los lugartenientes del Presidente,. En particular el caso del autopercibido "Mago del Kremlin", a quien le arrebató un cargo de la Cámara baja que está bajo su área de mayor interés: el espionaje.Todo. La última vez que se cruzaron, en marzo con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, no terminó de manera feliz entre ellos en vivo y de forma televisada.Villarruel ejecutó una reestructuración en el Senado. Eso incluye recambio de funcionarios, un organigrama renovado y una amplia serie de nombramientos y ascensos de personal, designado a comisiones o a despachos de todos los bloques.El cómo es importante, pero también lo es el para qué. La vice quiere reactivar el Senado, según filtra su entorno, bajo el argumento de que en 2024 prácticamente estuvo congelado y con agenda adversa al Gobierno. Esto último es bastante lejano a la realidad: las pocas derrotas que el Ejecutivo sufrió, luego fueron enmendadas por el mismo cuerpo legislativo.Así es que la intención verdadera de Villarruel es poner en marcha el Senado para equilibrar éxitos para el Ejecutivo del que no se puede desprender, sí, pero principalmente para retomar protagonismo a través de la herramienta institucional que posee y que no le genera el riesgo de errores no forzados (como las entrevistas): encabezar sesiones.Villarruel tuvo un acercamiento a Unión Por la Patria, por un lado, y también los tiene con Convicción Federal (los legisladores que se fueron del bloque de UxP, alineados a gobernadores díscolos).En el caso de UxP, tejió acuerdos políticos de corto plazo para darle lugares en las comisiones, que les correspondían, a cambio de la votación de autoridades de la última sesión. Así, el peronismo mayoritario se quedó con las presidencias en Banca de la Mujer y la de Educación y Cultura. Además, en los próximos días y por resolución, el mismo sector sumará un miembro en todas las comisiones.El intercambio fue clave para la vice: pudo nombrar a su nuevo secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos, el encargado justamente de firmar decenas de resoluciones durante los últimos 15 días, la mayoría para nombrar, reasignar o recategorizar personal. “Casi todas las secretarías de las comisiones estaban vacantes y las cubrimos”, es el argumento que es tanto formal como político.Una de las designaciones le pega en el pecho a Santi Caputo, tan rival de la vice como Karina Milei. Es el caso de Roberto Carlos López, quien entra en la categoría más alta del Senado para ser asesor legal de la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia. O sea: un hombre de Villarruel integrará el ente parlamentario que controla a la Secretaría de la Inteligencia (SIDE), el juguete favorito del asesor presidencial. Sobre el origen de López hay distintas versiones, que lo atribuyen a pedidos de Martín Lousteau hasta su rol de agente que entra como parte de un acuerdo.Viramonte también firmó para Villarruel el ingreso de Martín Ferraro en la dirección de Asuntos Jurídicos, un abogado que cumplía funciones en la auditoría y cuidará la firma de la vicepresidenta, tal como publica LetraP. Se suma también en Recursos Humanos Alejandra Figini, en reemplazo de Gonzalo Izurieta.Ferraro, particularmente, tendrá una estructura más grande y costosa: en la resolución, Viramonte dispuso 16 dependencias en la dirección de Asuntos Jurídicos. Algunas aún están vacantes, por lo que habrá más puestos de trabajo en el Senado los próximos días.El nuevo plantel de Villarruel es más largo: asumió como subdirector de compras Sergio Laulhé. Otras funcionarias cambian de oficina como María Gianelli, quien deja asuntos jurídicos y asume como subdirectora de integración y tecnología legislativa. Además de empoderados e ingresos, también hubo salidas: este martes, la vice se quedó sin jefe de prensa: Gaspar Bosch presentó su renuncia por diferencias irreconciliables con la titular del Senado. No hay reemplazante al día de hoy.Villarruel puede hacer estos recambios con total reserva porque, en paralelo, cumplió con nombramientos o ascensos de personal de todos los bloques, donde aún persiste la molestia por las cesantías dispuestas en octubre a agentes transitorios y de planta permanente.El acercamiento de Villarruel también se da con Convicción Federal, el reducido bloque de senadores peronistas alineados con sus gobernadores y que se fueron de UxP. Hay "una buena relación", filtraron a LPO, pero "se está alimentando de a poco". Atribuyen ese vínculo al senador catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil.La catástrofe que sufrió el PRO en las elecciones porteñas - único distrito donde perdió y tercero cómodo el espacio que gobierna - hace pensar a Villarruel que es posible fagocitar senadores macristas heridos, como Alfredo De Angeli y Martín Göerling.Según LPO, la titular del Senado evalúa que es posible aprovechar la debacle de los Macri para quedarse con los pedazos del PRO en la Cámara alta, también aprovechando que se trata de dirigentes que podrían sacar provecho de una "tercera posición" conservadora que se ubique por fuera del derrotado partido amarillo y del extremo violeta de los Milei. Así, Villarruel podría reconstruir músculo político y poder.Fuentes del entorno del misionero Goerling hicieron saber al mismo medio que no es tan así, pero tampoco negaron la versión. "Martín ahora está muy preocupado por las elecciones en Misiones", dijeron, habida cuenta de las elecciones provinciales del domingo 8 de junio. ¿Pero después?Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a verse en persona y cara a cara - y deberán saludarse y hasta intercambiar alguna palabra - en el tradicional Tedeum que se realizará en la Catedral de Buenos Aires por el 25 de mayo este domingo.El Presidente y su Vice, como es costumbre, participarán de la ceremonia religiosa acompañados por todo el gabinete. La misa será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y tendrá la particular características de ser la primera liturgia tras la muerte del papa Francisco.El jefe de la iglesia católica porteña, nombrado por Jorge Bergoglio como sumo pontífice, dará la tradicional homilía que suele contener la visión del país y el mundo de la institución católica argentina.Milei y Villarruel no se ven desde el 1° de marzo, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Allí, el mandatario aprovechó un "mal paso" de la vice para retarla en público. "No terminé. Digo, no te apures", le lanzó el líder libertario cuando la titular del Senado atinó a dar por finalizada la asamblea sin notar - por una marcada pausa sin emitir sonido - que el jefe de Estado quería decir algo más.Ese día, además, televisación oficial no mostró el recibimiento de Villarruel a Milei. Sólo volvió al Presidente cuando ya estaba fuera de plano la vice. Además, el plano corto que eligieron para enfocar al Presidente al hablar le cortaba la cabeza a la Vice y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien no obstante sí enfocaron desde otros planos.Milei viene explicitando en on su distanciamiento respecto de Villarruel. “Ella es nacionalista católica, no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad, por eso el distanciamiento. Dejó de participar de las reuniones de gabinete en mayo del año pasado”, dijo en una entrevista reciente con Telefé.