Al igual que las nacionales, Santiago del Estero realizará sus elecciones el 26 de octubre

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, finalmente anunció la fecha de las próximas elecciones provinciales, previstas para realizarse el domingo 26 de octubre, en coincidencia con los comicios nacionales. La confirmación llegó tras semanas de expectativa, luego de que el mandatario indicara en abril que aguardaban una resolución judicial para tomar la decisión final.“Tal como lo expresé a principios de abril de este año, la decisión de la fecha en la que se llevarían a cabo las elecciones para elegir gobernador y vice, diputados provinciales, comisionados municipales y algunas intendencias, dependía de la autorización o no por parte de las autoridades electorales nacionales para realizarlas en forma concurrente”, explicó Zamora en su cuenta oficial en X.Según trascendió en medios locales, el gobierno provincial había solicitado a la Cámara Nacional Electoral una modificación técnica clave: reducir la cantidad de votantes por mesa, que actualmente está establecida en 350. Al realizarse en simultáneo, se deberán utilizar dos urnas por mesa, ya que los sistemas de votación difieren: boleta sábana para cargos provinciales y boleta única de papel para los nacionales.La Cámara respondió de forma favorable al planteo, lo que allanó el camino para que el Ejecutivo santiagueño pudiera avanzar con la convocatoria conjunta. “*La medida busca evitar múltiples elecciones en un mismo año, en línea con la postura de Santiago del Estero de eliminar las PASO*”, afirmó Zamora, quien transita su segundo mandato consecutivo y no puede volver a postularse.Además del cargo de gobernador, se renovarán 20 bancas de la Cámara de Diputados provincial, 163 comisionados municipales, y también se votará jefe comunal y concejales en las localidades de Clodomira y Villa Atamisqui.El decreto oficial de convocatoria se emitirá en junio, según anticipó el mandatario: "Por lo tanto, estoy en condiciones de comunicar que las elecciones provinciales se harán en la misma fecha que las nacionales, el 26 de octubre del corriente año, y durante el mes de junio emitiremos el Decreto de convocatoria correspondiente".Con la fecha confirmada para el 26 de octubre, empieza a delinearse el escenario político en Santiago del Estero y surgen los primeros nombres para la sucesión de Gerardo Zamora, quien no puede ser reelecto. Todo indica que el oficialismo apostará por la senadora nacional Claudia Ledesma Abdala, exgobernadora y esposa del actual mandatario, que cuenta con experiencia en la gestión y es vista dentro del zamorismo como la garantía de continuidad del Frente Cívico.En la oposición, los intentos por conformar un frente amplio no prosperaron. El espacio "Despierta Santiago" logró consolidarse con el radical Alejandro Parnas como candidato a gobernador, acompañado por figuras como Facundo Pérez Carletti, referente del PRO, y el exintendente de La Banda, Eduardo “Chabay” Ruiz.Por su parte, La Libertad Avanza se mantendría al margen de alianzas y competirá con estructura propia bajo la conducción local de Tomás Figueroa, exsecretario Parlamentario de Diputados y cercano tanto a Martín Menem.