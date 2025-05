"Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados": la contundente cita a Maradona al denunciar ausencias para el quórum

En su alocución, la diputada vinculó la falta de quórum con el temor a las encuestas y recordó que durante el menemismo el oficialismo parecía invencible hasta que “los funcionarios ya no podían ni caminar por la calle”. “Tengo 44 años. Durante la década menemista parecía que el sistema político podía hacer cualquier cosa, encarnado en la figura de Menem para arrancar, con la Ferrari, la pizza con champagne, hasta que en un momento los diputados, senadores y funcionarios políticos dejaron de poder caminar por la calle. Eso en algún momento se acabó”, apuntó Penacca para evidenciar que ningún poder es eterno.Con tono más personal, la diputada sostuvo que su compromiso surge de la historia de su propia familia: “Algunos lo hacemos por principios y valores. Yo no podría ver a mis viejos a la cara. Mis dos viejos se jubilaron por la moratoria de Néstor y Cristina. Se jubilaron con la mínima”. De ese modo, enfatizó que cuatro millones setecientos mil jubilados perciben hoy el haber mínimo y que, sin la prórroga, muchos no alcanzarían la jubilación.Para desmentir argumentos sobre el impacto fiscal, Penacca detalló que la prórroga de la moratoria supone el 0,08% del PBI en dos años, frente al 2,5% que hubiera representado el 82% móvil vetado en 2010. “En el peso del PBI, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la moratoria representa el 0,08% en los dos años de prórroga que proponemos. El 82% móvil (la ley que Cristina Kirchner vetó en 2010) que impulsaron muchos de los que hoy votan contra la moratoria y no dan quórum representaba el 2,5% del PBI”, comparó la diputada nacional camporista.Con un llamado final a la responsabilidad, Penacca urgió a poner “las cosas en su lugar” y a no dejar de lado a quienes trabajaron toda su vida. Advirtió además que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres no se va a poder jubilar sin moratoria” y pidió saber “qué va a pasar con la gente que no se pueda jubilar”.