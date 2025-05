Privados advierten una posible baja en el sector industrial para los próximos meses

La actividad industrial registró un leve repunte en abril, con una suba del 1,2% respecto al mes anterior, según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora Orlando Ferreres. A pesar del rebote, el informe aclara que no se logró recuperar completamente la caída de marzo, lo que mantiene al sector en niveles bajos.“La actividad industrial mostró un rebote respecto del golpe de marzo, que si bien no alcanzó para recuperar el terreno perdido, sugiere que el freno de marzo fue un evento puntual, y que la industria manufacturera tiene espacio para seguir creciendo durante 2025”, indicó la consultora en su análisis.De cara al futuro, Ferreres prevé una mejora en el desempeño del sector, aunque con mayores dificultades. “La recuperación salarial se detuvo en los últimos meses, afectando la recuperación de la demanda y, a su vez, las últimas bajas arancelarias a las importaciones, junto con el contexto cambiario, podría perjudicar a sectores puntuales”, advirtió.En la comparación interanual, el IPI arrojó un incremento del 3,1% en abril. Además, el acumulado del primer cuatrimestre del año reflejó una suba del 4% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, el informe aclara que estas cifras se explican en parte por una base de comparación muy baja, ya que en el primer semestre del año pasado la industria se encontraba afectada por la devaluación de fines de 2023 y el freno de la obra pública.Entre los rubros que más crecieron en los primeros cuatro meses del año se destacan los minerales no metálicos con un +14,3%, maquinaria y equipo con +12,3% e industrias metálicas básicas que alcanzaron el +5,3%. Por otro lado, algunos sectores continúan en caída, como el tabaco que observó un 14,5%, el papel con -7,5%, los plásticos en -7,3% y los textiles que cerraron en -6,8%.