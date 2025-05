Exportaciones: el campo pidió al Gobierno ampliar la baja de retenciones a todos los granos

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, solicitó al Gobierno que la prórroga de la baja de retenciones anunciada por el ministro Luis Caputo para la cosecha fina también se aplique a otros granos, como la soja, porque según explicó en una entrevista radial, "la baja de impuestos es necesaria por la rentabilidad del sector”.La medida, que por ahora solo beneficia al trigo y la cebada, llega en pleno momento de decisiones para los productores. “Es positiva en el sentido en que estos días se está definiendo la siembra, y aquel productor que estaba en duda, esto un poco ayuda”, explicó Castagnani, aunque aclaró que “cualquier baja de impuesto, bienvenida sea para el sector que sea”.El dirigente rural remarcó que la vigencia de la prórroga actual es hasta el 30 de junio, fecha en la que los porcentajes volverían a los niveles anteriores si no se renueva la medida. “Creo que hay que trabajar para que eso no suceda”, insistió, y advirtió sobre las dificultades que atraviesa el agro. “Argentina está en una situación delicada en general, pero si dan los parámetros que dice el Gobierno, sinceramente tenemos alguna expectativa”, agregó.Castagnani también salió al cruce de Javier Milei, quien había advertido al campo que libere la cosecha antes de una eventual suba de retenciones. “Hoy el productor no es que retenga o especule, porque el que exporta es el exportador”, señaló. Además, aclaró que la venta de soja es “normal” y que en mayo y junio “siempre va a haber un incremento en la cosecha porque se vencen contratos de alquileres y pagos de insumos”.Finalmente, descartó que desde CRA estén promoviendo una devaluación del tipo de cambio. “No creo que sería una buena medida, porque afectaría a todo el país”, afirmó. Y enfatizó: “La rentabilidad del productor se puede apoyar en el sentido de baja de impuestos, creo que pasa por ahí. Y es lo que cuando hablamos con autoridades estamos pregonando”.