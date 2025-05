La CGT presentó en la Justicia un amparo contra el decreto del Gobierno que limita las huelgas

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo sindical ante la Justicia para detener la vigencia del reciente decreto del Gobierno que busca limitar el derecho a huelga al ampliar la cantidad de actividades consideradas esenciales.La central obrera solicitó ante la Justicia que se declare la invalidez constitucional del DNU y, al mismo tiempo, sostuvo que imposibilita el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza.“Fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional. La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto”, explicó la CGT.La CGT también solicitó una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la aplicación de los artículos 2 y 3 del DNU, con el fin de evitar perjuicios irreversibles para el movimiento obrero mientras se tramita la causa.Desde la central obrera consideran que limitar el derecho a huelga debilita a los sindicatos frente a los empleadores, consolidando relaciones laborales más desiguales. “La huelga es una herramienta clave para el equilibrio en la negociación”, señalaron.La presentación judicial fue planteada luego de que uno de los líderes de la CGT Héctor Daer se reuniera con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada.