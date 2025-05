Juan Pazo cruzó a Kicillof en defensa de los dólares sin declarar y lo acusó de tender a pensamientos "soviéticos"

El rechazo del gobernadoral blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei encendió una dura respuesta desde el Ejecutivo nacional. En defensa del programa económico del último, Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuestionó con dureza la postura bonaerense y afirmó que “esta concepción soviética de controlar todo y fiscalizar cada movimiento está superada”.Kicillof había expresado su desconfianza hacia el régimen al señalar que “mientras no haya un marco legal claro, estas medidas confunden. Y si luego se detectan fondos ilícitos, la responsabilidad será de quienes decidieron no reclamar lo que corresponde”. Además, destacó que en la Provincia de Buenos Aires no cobran Ganancias, pero sí trabajan "para que el sistema sea ágil y justo. Lo que corresponde es que cada uno tribute según su capacidad contributiva”.Desde ARCA insistieron en que el nuevo régimen no es de adhesión obligatoria, pero advirtieron que en caso de no hacerlo, serán excluidos de sus beneficios. “Si no lo hacen, no habrá datos de facturación ni consumos de alta gama. Eso le complica la vida a Kicillof, no a la gente”, remarcó Pazo en declaraciones radiales. Luego, un comunicado oficial de ARCA ratificó que las jurisdicciones no adheridas quedarán sin acceso a información por encima del umbral de $50 millones.Pazo también defendió el espíritu del blanqueo, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, al asegurar que “muchos entienden que el ahorro genuino puede transformarse en inversión, empleo y bienestar. No hay que seguir viendo al contribuyente como un enemigo”, señaló tras mantener una reunión con representantes de varias provincias. Según el funcionario, el encuentro fue “muy positivo” y reflejó la voluntad de varios distritos de sumarse al nuevo esquema.En la misma línea, desde ARCA destacaron que el Gobierno “avanza hacia un nuevo paradigma donde los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.