Tras el escándalo con la jueza Makintach, se define la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.°3 de San Isidro definirá la nulidad o la continuidad del juicio por la muerte de Diego Maradona por la recusación de la jueza Julieta Makintach por la participación en la grabación de un documental. La audiencia comenzará a las 12 y deberán asistir los sietes imputados.El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, y la jefa de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, son los acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual.En caso de que el juicio sea declarado nulo, el proceso penal vuelve a foja cero, por lo que los testigos como Dalma, Gianinna y Jana Maradona, Víctor Stinfale y las hermanas del exjugador deberán declarar nuevamente. Se especula con que los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso podría excusarse. De este modo, el debate oral y público podría ser asumido por otro tribunal. Esto llevaría a un nuevo sorteo y nuevos jueces.Las querellas quieren anular el juicio, mientras que los defensores no y quieren avanzar con un reemplazo de la jueza Makintach. Su estrategia es avanzar en que sean culpables, apelar la pena y ahí sí pedir ante la Cámara de Apelaciones la nulidad del juicio. Si se logra el objetivo, los acusados no volverán a ser enjuiciados por el mismo procesamiento.La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires inició un sumario contra la jueza Julieta Makintach, que fue recusada del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona por permitir y protagonizar un documental basado en el debate oral sin autorización de los familiares del futbolista. Además el defensor del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo, adelantó que se tramitarán denuncias en el Consejo de Magistratura para que se realice un jury de enjuiciamiento.El letrado contó que la magistrada designó a un veedor, que revisará el sumario y, en base a sus lineamientos, el máximo tribunal bonaerense podría dictar la suspensión.La jueza titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro acumula hasta la fecha tres pedidos de juicio político, luego de las denuncias de los diputados provinciales de La Libertad Avanza Agustín Romo, Fernanda Campognoni y Florencia Retamozo.El otro denunciante es el ex jefe de custodia de Maradona Julio César Coria, quien estuvo detenido por presunto falso testimonio durante el juicio. Coria presentó la queja bajo la representación legal del abogado Gastón Marano, a la vez que el tercer pedido fue radicado por el titular de la ONG Fundación por la paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez.