La Legislatura bonaerense pospuso el debate sobre las reelecciones indefinidas de intendentes

La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires pospuso el debate sobre la reelección indefinida de intendentes y otros funcionarios municipales y provinciales que estaba prevista para este miércoles.Según fuentes parlamentarias, el tratamiento del tema se postergó por faltas de acuerdo dentro del oficialismo. Mientras el kirchnerismo busca por reestablecer los mandatos ilimitados de legisladores y concejales, los legisladores que responden al gobernador Axel Kicillof buscan que también incluir a los los intendentes.De todas maneras, el Senado bonaerense pudo realizar en la jornada la primera sesión ordinaria del año, en la que aprobó 131 pliegos para cubrir vacantes en departamentos judiciales de la provincia.Se trata de jueces de primera instancia, fiscales, defensores oficiales y otros puestos clave en el sistema judicial bonaerense remitidos por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de cubrir vacantes.Hasta 2016, no había límites para la reelección los intendentes. Ese año, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal impulsó una ley que limitó las postulaciones a dos mandatos consecutivos, con la posibilidad de volver a presentarse tras un intervalo.De acuerdo a esa norma, el mandato vigente debía ser tomado como el primero a contabilizar, por lo que los intendentes pudieron presentarse a una reelección en 2019. Sin embargo, en 2021, durante la primera gestión del gobernador Axel Kicillof se modificó la legislación y se dispuso que se tome como primer mandato el del 2019, por lo que pudieron presentarse a la reelección en 2023.De esta manera, los intendentes pudieron presentarse a un nuevo mandato en las últimas elecciones ejecutivas, por lo que, si no se modifica nuevamente la legislación, no podrán presentarse a un nuevo mandato en los comicios del 2027.