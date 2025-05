Grabois confirmó que será candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires

En vistas a las elecciones legislativas de octubre, el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, confirmó este jueves su candidatura a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.“Si se logra que haya una unidad razonable dentro de Unión por la Patria, que haya un programa político; si traen a un candidato que mida mejor que yo, no tengo ningún problema en bajarme”, señaló en declaraciones a Splendid AM 990.Consultado respecto a si competiría dentro del justicialismo, respondió: “No sé la alianza, no entiendo cómo va a ser. Nosotros conformamos un partido político nacional que es Patria Grande y una plataforma que es Argentina Humana. Ese espacio hoy está dentro de UxP, porque es la oposición a Milei. Nosotros pensamos que hay una primera tarea que es oponernos a Milei y derrotarlo”.El panorama electoral en Argentina se perfila con importantes novedades de cara a los comicios legislativos nacionales, que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre.En primer lugar, las elecciones legislativas se presentan con la particularidad de no contar con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por decisión del Gobierno.En los comicios nacionales, los ciudadanos argentinos tendrán la responsabilidad de escoger a sus representantes en el Congreso. En esta oportunidad, se renovarán 130 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado, 24 de las 72 bancas se someterán a la voluntad popular.Además de esta renovación nacional, algunas provincias llevarán a cabo elecciones intermedias locales antes del 26 de octubre.Un aspecto destacado de estos comicios, además, es el estreno de la Boleta Única Papel (BUP), una innovación que agrupará a todos los candidatos en un único documento, garantizando la presencia de toda la oferta electoral en cada centro de votación.En la BUP, los partidos políticos estarán representados en columnas verticales, mientras que los cargos a elegir se ordenarán en filas horizontales. Al lado de cada cargo habrá una casilla en blanco que los votantes podrán marcar para seleccionar a los candidatos de su preferencia.