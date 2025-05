El Gobierno otorgó a una aerolínea desconocida importantes rutas aéreas internacionales y nacionales

La Secretaría de Transporte le otorgó este jueves importantes rutas aéreas tanto nacionales como internacionales a una línea aérea desconocida y que hasta ahora no tiene operaciones, en el marco de la política de cielos abiertos del gobierno de Javier Milei.Así lo hizo mediante la Disposición 15/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, que autorizó a la empresa argentina Domus Airways S.A. a realizar vuelos de cabotaje e internacionales tanto de carga como de pasajeros. Su presidente es Damián Toscano, ex fundador de la aerolínea Alas del Sur, creada en 2014 y vendida en 2018 a JetSmart sin nunca haber llegado a volar."Esta medida se enmarca dentro de la política de Cielos Abiertos y apertura del mercado aerocomercial impulsada por el Gobierno Nacional para generar mayor competitividad en el sector, fomentando el ingreso de nuevas compañías aéreas en el país, más inversión privada y mejores opciones de vuelos para los viajeros", señaló la Secretaría de Transporte en un comunicado.En ese sentido, agregó que "cabe destacar que la empresa venía gestionando sin éxito esta autorización desde el año 2018, fue gracias a la desregulación del sector aéreo y la desburocratización del Estado que la han conseguido con mayor celeridad, dando el primer paso para que la compañía pueda explotar servicios aéreos en el país".Entre otras rutas, Domus Airways fue autorizada a realizar vuelos de Buenos Aires a Córdoba, Mendoza y Neuquén en vuelos de cabotaje, y a Montevideo, San Pablo, Lima, Santiago de Chile o Asunción en el plano internacional.Transporte señaló que la empresa "cuenta con una propuesta de primer nivel tanto en servicios premium como en clase económica y ofrece una experiencia de viaje distinta con aeronaves desde 60 a 120 plazas aproximadamente".Hasta ahora, sin embargo, la empresa no comenzó a operar en ningún lugar y, aunque registró un dominio web, la página se encuentra actualmente vacía de contenido. La dependencia que dirige Luis Pierrini señaló que "en una próxima instancia, deberá obtener ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el Certificado de Explotación de Servicios Aéreos para efectivamente operar las rutas solicitadas".