Axel Kicillof repudió el ajuste en el Garrahan: "Pueden emitir un bono de deuda pero no pueden garantizar sueldos decentes"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió este jueves el ajuste del gobierno de Javier Milei en el sistema de salud nacional y señaló la contradicción de que mientras lanzan bonos a tasas altas en detrimento de la Argentina no pueden garantizar sueldos decentes para los trabajadores del Hospital Garrahan.“Es mentira que no hay plata: el Gobierno nacional puede emitir un bono de deuda y pagar una tasa de interés muy alta, pero no puede garantizar que los trabajadores del Hospital Garrahan tengan sueldos decentes”, manifestó Kicillof en el marco de la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Wilde, municipio de Avellaneda.En ese marco, el gobernador expresó que desde la gestión provincial está demostrando que, más allá de la cuestión de los recursos, "lo que realmente hace la diferencia es la decisión política de priorizar las políticas públicas que dan respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.“Debemos comprender la dimensión del daño que están haciendo: destruir es rápido y sencillo, pero revertir las dificultades de la fuga de médicos y científicos será una tarea muy difícil”, apuntó Kicillof. “Por eso en la Provincia tenemos otra forma de gobernar, con prioridades muy distintas: mientras desfinancian la salud pública a nivel nacional, nosotros ya abrimos 186 CAPS para garantizar la atención primaria de todos los bonaerenses”, agregó.El nuevo centro de salud lleva el nombre del Dr. Alejandro Collia, quien estuvo presente y agradeció el reconocimiento. A partir de una inversión de $1.238 millones permitirá descomprimir la demanda de los hospitales “Pedro Fiorito” y “Presidente Perón”, ya que posee cinco consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico y otro de obstetricia, enfermería, vacunatorio, dispensario de medicamentos y SUM.Asimismo, se firmó un convenio con el municipio para llevar adelante obras de refacción y adecuación del área de internación del Hospital Interzonal General de Agudos “Presidente Perón”, ubicado en la localidad de Sarandí; con una inversión provincial de $2.500 millones.Además. durante la jornada, Kicillof y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, inauguraron las obras de ampliación de la EES Nº12, que permitieron sumar al establecimiento ocho nuevas aulas, un SUM, una sala de informática y dependencias administrativas.