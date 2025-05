El exministro de Salud de Macri apuntó contra Milei por la situación del Garrahan: "Manipula las cifras"

El médico y exministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, analizó este sábado la crítica situación del Hospital Garrahan, en medio de la polémica por las declaraciones del presidente Javier Milei y la crisis presupuestaria que atraviesa la salud pública.En diálogo con Rivadavia AM 630, el ministro macrista desmintió las cifras oficiales difundidas por el Gobierno nacional sobre la cantidad de personal no médico del Garrahan. “Se han manipulado estadísticas. Dicen que hay más administrativos que médicos, pero en realidad hay alrededor de 1.500 enfermeros, 1.500 residentes y 500 médicos. Además, bioquímicos, auxiliares y técnicos, que cumplen funciones fundamentales en el hospital”, explicó, desmintiendo así la versión de un exceso de personal administrativo.Frente a las declaraciones de Milei -quien sostuvo que se atacan “curros kirchneristas” y se filtran recursos a “empleados dibujados”- Rubinstein fue categórico: “Manipulan las cifras para dar a entender que el problema del Garrahan es otro, y no lo es. Estamos ante un emergente de la crisis estructural de la salud pública en la Argentina”.También remarcó la importancia estratégica del Garrahan como hospital-escuela y centro de referencia nacional: “Es un hospital que atiende a chicos de todo el país, incluso de familias con obras sociales que no cubren ciertas prestaciones. La gente aún no dimensiona su importancia”.Además, Rubinstein cuestionó la decisión del gobierno nacional de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS): “No he identificado ningún beneficio en esa decisión. Salir de la OMS implica quedar fuera de la conversación sanitaria global, en un mundo amenazado por futuras pandemias, cambio climático y desarrollos como la inteligencia artificial”.En ese sentido, advirtió que Argentina se está alejando de los acuerdos internacionales, como el Tratado Pandémico Global: “No creo que esa decisión sea gratis. Nos aísla y debilita nuestra posición frente a desafíos sanitarios globales”, concluyó.Rubinstein cerró con una advertencia sobre los contratos temporarios de profesionales de la salud y la creciente falta de pediatras: “Se está desarmando un sistema sin tener con qué reemplazarlo”. Además, insistió en la necesidad de abordar estos problemas estructurales con seriedad y planificación.