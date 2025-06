Diputados tratará la Emergencia en discapacidad tras la denuncia de Ian Moche contra Diego Spagnuolo

La Cámara de Diputados tratará el próximo miércoles el proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027, en medio de una fuerte presión social y la denuncia de la familia de Ian Moche contra el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.El proyecto, impulsado por Daniel Arroyo de Unión por la Patria, contempla la actualización de fondos para transportistas, acompañantes terapéuticos y prestadores. Además, exige reactivar las pensiones por invalidez, ya que en los últimos 14 meses solo se otorgaron 586 de 500.000 solicitudes. “Sé de la angustia, la preocupación, el maltrato que sufren las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante, tiene que ser ley”, manifestó el diputado.La iniciativa cuenta con tres dictámenes firmados en abril y el respaldo de bloques como Encuentro Federal, el FIT, la Coalición Cívica, un sector de la UCR y Democracia para Siempre. En tanto, desde el oficialismo nacional expresaron su rechazo por considerar que afecta las metas de déficit cero, y desde ANDIS lo calificaron como “asistencialista y regresivo”.Desde la oposición aseguran contar con una mayoría amplia para aprobar la ley, aunque el Ejecutivo podría recurrir al veto presidencial. “Esta vez no tienen los votos para blindar el veto como hicieron con las leyes universitaria y jubilatoria”, advirtió Arroyo.Según el testimonio de Ian Moche y su madre, durante una reunió, Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que llegó a ese lugar no por ser un especialista en el tema sino por ser el abogado del presidente Javier Milei, le manifestó: "Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado".“Que diga que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos y en realidad él nos hizo un cuestionamiento también, que fue literalmente: ‘¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?’”, contó el niño influencer y activista acerca de autismo.Luego de varios días de silencio, el funcionario nacional hizo un descargo que realizó en LN+ dónde tildó a Marlene Spesso y a su hijo de "mentirosos", a lo que la mujer lamentó que Spagnuolo solo “salga de su despacho para desmentir a un nene” y no para resolver la crítica situación del sector. En este contexto, Ian Moche se mostró afectado por lo que sucedió y pidió no ser revictimizado.