Gobernadores se reúnen para pedir explicaciones ante la caída de recursos en obra pública

Gobernadores de distintos espacios políticos se reunirán este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), convocados por la pronunciada caída en la recaudación provincial y en las transferencias de fondos desde la Nación. Fuentes allegadas a los mandatarios aseguraron que están "muy enojados" por la falta de respuesta de Javier Milei sobre la obra pública. Bajo el nombre "Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal", el CFI citará en sus oficinas de Buenos Aires a los 23 mandatarios de las provincias y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.Según el portal El Cronista se confirmaron las presencias de Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio "Nacho" Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y de forma remota Hugo Passalacqua (Misiones).Este encuentro, buscará no solo un análisis de la situación económica, sino también abordar el crítico estado de las rutas nacionales, un factor que, según los mandatarios, está afectando directamente al turismo y a la producción de sus distritos.El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, confirmó esta mañana que la reunión tendrá como punto fundamental la promoción de una reforma fiscal profunda. "Que apunte a una simplificación tributaria, pero también a una federalización de los recursos, hoy tenemos una matriz fiscal que es regresiva, que es distorsiva, pero que es profundamente centralista, y eso complica justamente a un plan de infraestructura a nivel nacional", aseguró el mandatario antes de iniciar la conferencia Energía Chubut 2050 en el Fourseasons de Buenos Aires."Ojalá la reunión del CFI de mañana sea el vehículo para poder trazar un camino en común con Nación, para que esa reforma fiscal sea definitiva, sea seria y no caigamos en la trampa de siempre de atar con alambre la coyuntura y hacer esa matriz fiscal cada vez más compleja y regresiva", sostuvo el gobernador.A pesar de las diferencias de alineamiento político, no se descarta una foto unificada como gesto de unidad ante la problemática. Los más cercanos al Gobierno aclararon que "no es una cumbre anti Milei". "Entiendo que es un encuentro por financiamiento para obra pública. Una reunión por temas más estructurales, no tanto de coyuntura", aseguró una fuente cercana al gobierno santafesino a El Cronista.Sin embargo, otros gobernadores son menos diplomáticos en off, y aseguraron a este medio que existe un gran enojo por la política de obra pública de Nación. Es posible que dicho enojo se muestre mañana, aunque no habrá por parte de los mandatarios ninguna medida concreta de enfrentamiento con Javier Milei. "Ninguno quiere dar el primer paso", aseguraron fuentes allegadas a una provincia patagónica.Es necesario recordar que el titular de la cartera Marcelo Campoy cerró a principio de año la mayoría de los contratos vigentes en todo el país porque con la situación financiera se volvió "inviable" su finalización. Sólo cuatro siguen adelante.La preocupación de los gobernadores se sustenta en datos alarmantes: un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que, en mayo de 2025, la Nación "envió al consolidado de provincias más CABA $5.567.000, que descontando el proceso inflacionario del período se traduciría en una baja real del 23,3%" en comparación con el mismo mes del año anterior.Según indicó la agencia Noticias Argentinas, una provincia del centro del país confirmó que sus transferencias interanuales en mayo cayeron un 26%. Un informe de la Comisión Federal de Impuestos proyecta que las transferencias automáticas por coparticipación caerán un 4,2% durante todo el 2025, lo que se traduciría en una pérdida de casi $2.5 billones para las provincias, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI).Las provincias de La Pampa y Santa Fe serían las más perjudicadas, con caídas proyectadas del 6%, mientras que el resto de los distritos oscilaría entre un 3,5% y un 4% de caída. La Ciudad de Buenos Aires acusaría el menor impacto, con una baja del 2%. Desde Casa Rosada manifestaron sorpresa ante estos planteos, asegurando que en las recientes reuniones que los mandatarios mantuvieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, "ninguno planteó el tema".El IARAF atribuye la baja en la coparticipación neta al "mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias y el descenso de recaudación de IVA", dos tributos directamente vinculados a la actividad económica y el consumo, y cuya recaudación se ve fuertemente afectada por la reducción de la inflación, escenario actual en el país. Los gobernadores aseguran que la reactivación no se está dando al ritmo esperado en sus distritos, lo que los empuja a buscar soluciones urgentes en la cumbre del CFI.En medio de la crisis por la obra pública nacional y la disputa por el arreglo de las rutas nacionales, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, adelantó la semana pasada que podría haber una acción judicial para revertir el abandono de Javier Milei. Ante la inacción de Vialidad Nacional, el mandatario buscaría una solución similar a la adoptada por Santa Fe para que se retomen las obras en las Rutas 22 y 151 que conducen a Vaca Muerta.En este sentido, ya la provincia de Santa Fe interpuso una medida judicial en marzo para solicitar que se reestablezcan los trabajos en la Ruta 11. Y el Juzgado Federal de Reconquista a cargo de Aldo Alurralde hizo lugar a un amparo dónde confirma la responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad en la seguridad y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 11. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno nacional no ha respondido a la orden judicial."El Estado nacional no mantiene ni resuelve el destino de los contratos, y es muy probable que avancemos en cuestiones legales, entre el sector público y privado. Por ahora, logramos que Vialidad Nacional se comprometa con el tramo Bariloche-El Bolsón", adelantó el gobernador.