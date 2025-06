El Gobierno oficializó el Servicio Militar Voluntario: los cambios más importantes introducidos en el decreto

El Gobierno nacional formalizó este lunes cambios profundos en el Servicio Militar Voluntario, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 372/2025, publicado en el Boletín Oficial, bajo la consigna de obtener soldados “altamente calificados, instruidos y preparados” para enfrentar los desafíos operacionales actuales. El documento lleva las firmas del presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Defensa Luis Petri.Uno de los cambios más significativos apunta a la educación. Aquellos que se incorporen al servicio y no cuenten con el título secundario deberán finalizarlo obligatoriamente, según lo establece el artículo 4° del decreto. Para ello, el Ministerio de Defensa diseñará un plan de estudios que será evaluado por la Secretaría de Educación. Esta nueva exigencia no interferirá con la rutina militar de los soldados, aclara la normativa.A la par, se refuerza la capacitación en oficios y la certificación de competencias laborales. Al momento de la baja, los voluntarios, incluso quienes no terminen la secundaria, recibirán un certificado oficial con validez nacional, emitido por el Ministerio de Defensa junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El artículo 9° especifica que estas formaciones técnicas deberán tener relación directa con las tareas que demanda el servicio militar.El decreto también define los pasos previos al ingreso. Los aspirantes deberán acreditar la finalización de la educación primaria, pasar un examen psicofísico y superar un curso de admisión de entre 10 y 12 semanas. Quienes completen ese proceso serán dados de alta “en comisión” como Soldados Voluntarios de Segunda, con una permanencia máxima inicial de dos años.En esa línea, cada una de las Fuerzas Armadas podrá decidir la cantidad de soldados voluntarios a incorporar, de acuerdo a su planeamiento interno. Además, si un voluntario demuestra rendimiento destacado y avanza en sus estudios, podrá renovar su permanencia hasta por dos períodos adicionales. Si tras seis años no se completó el secundario, el soldado será dado de baja y pasará a la reserva.Por su parte, el artículo 16 fija criterios de exclusión para quienes posean antecedentes penales o policiales considerados riesgosos para la sociedad. También quedarán fuera del servicio quienes hayan sido dados de baja por razones disciplinarias en fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias.