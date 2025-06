Tras las amenazas a Alconada Mon, legisladores salen a repudiar la persecución a través de ataques digitales

Buscando garantizar la libertad de expresión, los diputados de Vamos por Más (VxM) y Confianza Pública (CP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración a través del cuál buscarán expresar su “profunda preocupación por los ataques digitales y amenazas” sufridas por el periodista Hugo Alconada Mon, en el marco de su labor profesional.Según recodaron los legisladores, los ataques al periodista comenzaron luego de que este se refiriera públicamente a temas vinculados a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Los hechos denunciados incluyen: Intentos reiterados y fallidos de acceso a su cuenta personal de WhatsApp, Intentos de ingreso a su cuenta en la red social X (ex Twitter), recepción de correos electrónicos relacionados con la creación de perfiles en sitios pornográficos, lo que constituye una forma de hostigamiento y difamación. Asimismo, dio a conocer amenazas e insultos recibidos a través de WhatsApp, provenientes de números telefónicos de distintas regiones del país”, señalaron en los fundamentos del texto recientemente presentado.Sobre esa misma línea, advirtieron que, frente a estos episodios, Alconada Mon presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), “lo cual demuestra la gravedad de los hechos y la necesidad de que los mismos sean debidamente investigados por la justicia”.“Desde esta Legislatura porteña, consideramos que la protección de los periodistas y su derecho a investigar y comunicar sin represalias es un pilar fundamental para la vida democrática y cuando un periodista es atacado por motivos vinculados a su labor, no sólo se vulneran sus derechos individuales, sino que se afecta directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada”, remarcaron y concluyeron expresando su “preocupación y solidaridad con el periodista Hugo Alconada Mon, y exhortamos a las autoridades competentes a esclarecer estos hechos y garantizar el ejercicio del periodismo libre de amenazas y persecuciones”.El texto en cuestión lleva las firmas de Claudio Romero, Emmanuel Ferrario (VxM), Graciela Ocaña, Sebastián Nagata y María Sol Méndez (CP).