Mauricio Macri adelantó acuerdo con La Libertad Avanza: "Es lo que nos pide nuestra gente, y es lo que el país necesita

Mauricio Macri anticipó el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Según comentó el exmandatario, retomaron el diálogo y podría haber un acuerdo electoral, de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires."Hemos vuelto a hablar en estos días y la prioridad del PRO va a ser ayudar a que a este gobierno tenga éxito", confesó durante su exposición en el evento Energía Chubut 2050: Tierra de Futuro.“Nuestro presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo, tiene el mandato de construir ese acuerdo. Es lo que nos pide nuestra gente, y es lo que el país necesita”, remarcó y agregó: “Es lo que el país necesita, un acuerdo razonable”.Macri admitió que a pesar de las diferencias con el oficialismo, el PRO acompaña a Javier Milei con “vocación patriótica”, y remarcó que el diálogo entre ambos espacios está nuevamente abierto.“Hemos apoyado sistemáticamente a este Gobierno como nunca antes lo hizo un partido que no es parte de la coalición de gobierno. Porque entendimos que primero está la gente”, justificó.Macri reconoció que hay sectores que “la están pasando muy mal”, pero confía en que los frutos del ajuste llegarán. “Vamos a poner nuestra cuota de esfuerzo para que esto funcione. El cambio es una conquista lenta, pero posible”, aseguró.“Esto no va a alcanzar con un solo gobierno, ni siquiera con dos. Requiere varios mandatos consecutivos que consoliden credibilidad. Estamos recién empezando a salir de décadas de decadencia”, remarcó Macri, quien pidió paciencia ante las dificultades económicas que aún atraviesa la sociedad."La prioridad es que a este gobierno le vaya bien porque todavía hay gente que la está pasando muy mal y está poniendo el hombro. Volver a construir después de la destrucción no es fácil", insistió.