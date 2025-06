Cuáles son los nombres que analizan desde LLA para enfrentar a Cristina Kirchner en la Tercera Sección Electoral

Cristina Kirchner confirmó su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires y ahora el foco pasa por saber quién de LLA y el PRO competirá contra la titular del PJ Nacional.El anuncio de Cristina Kirchner en una entrevista en C5N no sorprendió a los libertarios. Sin embargo, ningún referente de La Libertad Avanza tenía pistas certeras de que fuera a anunciarse como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral. Más bien, todo lo contrario: suponían que la dos veces presidenta no iba a ponerse al hombro la campaña en ese distrito, el más populoso de la provincia de Buenos Aires, con casi 5 millones de electores.Horas antes de la confirmación, en LLA evaluaron nacionalizar la elección con un candidato fuerte. Entre las opciones aparecieron el diputado nacional José Luis Espert y hasta el propio Pareja por ser el presidente de LLA bonaerense. Sin embargo, la opción parece descartada. En el PRO retrucaban con que algún dirigente amarillo de experiencia en el territorio podía ser una buena opción también.“Ellos perdieron en la Ciudad y se tienen que limitar a acompañar”, afirmaron en el armado libertario a Infobae, con el fin de descartar esa insinuación de los macristas. Más a modo de chicana que de lectura real, consideraron que si querían podían poner al diputado nacional Diego Santilli para encabezar la boleta de la Tercera, lo que sería una forma de sacar al dirigente PRO de su aspiración por encabezar la boleta libertaria de octubre en lugar de José Luis Espert.Poco antes del mediodía Pareja ingresó a la Rosada, donde afinan el armado bonaerense y en especial en la Tercera. "Va a ser de las peleas mas duras del país. Cualquier nombre va a sorprender porque es el que va a enfrentar a Cristina", precisaron fuentes de LLA a Clarín, quienes remarcaron a su vez que en esos 19 distritos hay un electorado muy peronistaSin embargo, podría volver el concepto de "pelear contra la casta" al poner un nombre ignoto contra la expresidenta. En ese menú, aparece la posibilidad de Miriam Niveyro, parlamentaria del Mercosur y vecina de Almirante Brown. Apadrinada por Pareja, Niveyro es integrante del Foro Alberdiano Internacional y encabeza la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP) de los libertarios.Sin embargo, los libertarios tienen diferencias y no hay nada cerrado. El asesor presidencial Santiago Caputo piensa una estrategia distinta a la de Karina Milei. En una de las cuentas asociadas a Caputo apareció un mensaje que postula a un hombre joven: "A una señora mayor, comunista y condenada hay que ponerle enfrente un pibe, libertario, irreprochable. La elección más fácil de la Historia", reza el posteo de la cuenta @MileiLibertador.Aunque solo se trata de una especulación, un nombre ligado a Caputo podría ser el de Agustín Romo, que ya es legislador bonaerense pero por la Primera Sección Electoral. En el listado aparecen otros jóvenes cercanos a Caputo: Lucas “Sagaz” Luna, un caputista de Tres de Febrero (de la Primera Sección Electoral) y Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”. A este último lo ponen a la par de Agustín Romo como los que mejor pueden sacar a relucir el perfil de mileista puro. Pero creen que usarlos para esta elección es quemarlosAdemás, sonó el nombre de Nahuel Sotelo, hoy secretario de Culto. Sotelo entró como legislador en 2021, pidió licencia para asumir como Secretario de Culto y Civilización y se le vence el mandato.La ex militante kirchnerista Leila Gianni, que saltó a las Fuerzas del Cielo, recorre el conurbano en modo campaña pero en la Casa Rosada no la ven como posible cabeza de lista en la Tercera. Al estar Cristina Kirchner en el tablero, la decisión de LLA sobre esa sección electoral no será algo que defina solo Pareja.La elección en la provincia de Buenos Aires es clave para el oficialismo. Es que esta primera, que será el 7 de septiembre y solo pone en juego cargos locales, puede tener repercusiones importantes sobre las nacionales del 26 de octubre.