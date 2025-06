Mayra Mendoza confirmó que hay diálogo entre Cristina y Kicillof, tras la candidatura: "Durante el día de hoy"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, afirmó que, tras el anuncio de la candidatura de Cristina Kirchner, la expresidenta se encuentra en contacto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para coordinar posiciones de cara a las próximas elecciones. “Con Axel venimos hablando, ya se ha conocido una reunión un domingo, que estuvimos más de ocho horas charlando respecto, en ese momento, al desdoblamiento y demás. Pero ella siempre busca hablar con Axel, de hecho, si no lo llamó y no hablaron, sé que seguramente se está dando durante el día de hoy. Cristina no tiene ningún problema, al contrario, de llamarlo a Axel, o lo hizo o lo hará durante el día de hoy”, aseguró la dirigente bonaerense.

"Si no lo llamó, se estará dando durante el día de hoy", dijo en referencia a una potencial charla entre el Gobernador y la ex presidenta, hoy titular del PJ nacional.

El único preocupado por que @CFKArgentina sea candidata debería ser @JMilei. Solo es una mala noticia para él y su pésimo gobierno.



Si a alguien más le preocupa la candidatura de ella, es porque está priorizando otra cosa y no la situación dramática que está viviendo el pueblo… pic.twitter.com/A6vX65Cw9N — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) June 3, 2025

“Creo que necesitamos, como proyecto político, ella lo planteó, volver a representar. Tenemos que poder decir qué queremos para este país y para la provincia en particular, para los habitantes de esta patria, porque la verdad es que desde el 2015, que fue el final de su Gobierno, el último buen Gobierno en la Argentina, fue el de Cristina, venimos en decadencia. Los trabajadores vienen perdiendo calidad de vida, los salarios están por debajo de la línea de la pobreza, la calidad institucional, si querés, en nuestro país, de la democracia, está cada vez más deteriorada”, afirmó.

“Con Axel venimos hablando, ya se ha conocido una reunión un domingo, que estuvimos más de ocho horas charlando respecto, en ese momento, al desdoblamiento y demás. Pero ella siempre busca hablar con Axel, de hecho, si no lo llamó y no hablaron, sé que seguramente se está dando durante el día de hoy. Cristina no tiene ningún problema, al contrario, de llamarlo a Axel, o lo hizo o lo hará durante el día de hoy”, enfatizó.

La dirigente subrayó que, en este contexto, la postulación de Cristina Kirchner a diputada nacional por la tercera sección electoral busca darle voz a sectores alejados de las decisiones centrales del conurbano bonaerense. “Y lo que necesitamos es eso, volver a representar, volver a reconstruir nuestro proyecto político y volver a plantearle a la ciudadanía, a la comunidad, al pueblo, qué queremos para esta Argentina. Y Cristina decide ir al lugar donde hay mayor electorado, que es la tercera sección electoral, a representar”, sostuvo Mendoza, destacando la importancia estratégica de la región que engloba distritos como Avellaneda, Lanús y Quilmes.Mendoza insistió en que la comunicación fluida entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof refuerza la idea de un Frente de Todos alineado rumbo a 2025. Si bien admitió que aún resta confirmar el llamado, garantizó que “no hay ningún problema” en que se produzca, y aseguró que cualquier coordinación que surja “será en beneficio de la provincia y de los vecinos que necesitan una representación que recupere los logros sociales y económicos de la gestión anterior”.