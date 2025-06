"Son todos gatos, es gente que está rota", dijo la diputada Florencia Carignano contra sus pares libertarios

En declaraciones a LT3 AM 680 de Rosario, Carignano describió el momento en que Milman presentó una cuestión de privilegio en su contra y recordó que Lemoine la había estado filmando durante toda la sesión. “Fue en un momento donde Milman hizo una cuestión de privilegio en mi contra, ya Lilia Lemoine me venía filmando toda la sesión, porque le agarran esas cosas de que piensa que te intimida, te señala y hace como ‘te estoy mirando’”, relató la legisladora peronista.

También amplió sus cuestionamientos al señalar que los médicos y docentes no pueden cobrar lo que actualmente perciben y respaldó las palabras de Cristina Kirchner sobre la eficiencia del Estado: “Un médico, un docente, no pueden estar ganando lo que está ganando. Hay que elevar para arriba, no podemos estar haciendo los juegos del hambre. La otra vez Cristina lo decía: basta de hacer campaña con el Estado presente. Tiene que ser eficiente, eficaz. Tenés que ir al hospital y tienen que atender rápido y bien. Y los chicos tienen que estar en la escuela pública, no en su casa porque hay paro. En eso banco el enojo de la gente”.

La santafesina continuó narrando la escena al señalar que, tras la intervención de su colega Martín Soria, respondió a Milman calificándolo de “despojo” y cuestionando el uso de psicofármacos., explicó Carignano, para luego agregar: “Vos le decías asesino en la cara y el tipo te miraba como diciendo ‘no entiendo’ y de repente se ve que le aflojaron la cantidad de Alplax y se reactivó porque tiene que reelegir”.Contra las legisladoras de La Libertad Avanza sostuvo que “el Congreso está lleno de gatos” y lanzó comentarios sobre la vida privada de Santillán y Lemoine: “Lilia Lemoine, Santillán, que anda con Foster Gillett, paseándose en departamentos, se saca foto a upa de Zago, en los hoteles 5 estrellas donde se sabe que van las chicas a hacer este tipo de cosas. Después no se quejen, porque la verdad cuando te gritan cosas… y qué le vas a decir, no ‘iluminada de Harvard, esperá que termine de hablar’. Son unas tarambanas, son cualquier cosa eso, y la verdad estaba re caliente, re enojada y me gritaban, no me dejaban terminar y me salió eso”.La verdad te da bronca que gente así, con ese cinismo, con esa liviandad, cuestionen desde su nada a los médicos del Garrahan, que estuvieron toda una vida estudiando y salvando vidas”.