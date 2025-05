Milei no viaja a la asunción del papa León XIV para quedarse con Adorni en las elecciones porteñas

Tras haber participado del cierre de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones porteñas, se conoció a través de versiones periodísticas que el presidente Javier Milei no viaja a Roma para la asunción de León XIV con "cuestiones de agenda", lo cual expone que se quedaría a acompañar al primer candidato a legislador Manuel Adorni, su vocero, que compite con el PRO por el segundo lugar según todas las encuestas.Según Infobae de acuerdo a fuentes oficiales, el mandatario no viajará al Vaticano, pese a que justamente fue Adorni quien lanzó el anuncio de que el líder libertario asistiría a la asunción de Robert Prevost como el flamante Sumo Pontífice.“El presidente Javier Milei asistirá a la Solemne Ceremonia de Inauguración del Pontificado de Su Santidad León XIV en representación de la República Argentina”, había tuiteado Adorni.Sin embargo, el viaje empezó a estar en duda oficialmente a partir de durante los últimos días. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue consultado por el canal IP sobre si habría viaje presidencial y, justamente, abrió la posibilidad de que no suceda.Finalmente, esta mañana pudo confirmarse que el jefe de Estado no estará presente, aunque habrá comitiva gubernamental sin integrantes confirmados.Pese a que el argumento oficial tiene que ver con la agenda, el acto del flamante Papa será el mismo día en el que se desarrollarán las elecciones a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. “No se pueden calzar los tiempos para regresar”, dijeron fuentes oficiales a Infobae. Así las cosas, Milei podrá estar presente en el Hotel Libertador, donde se dispondrá el búnker violeta para esperar los resultados.En LLA existe un alto optimismo respecto al desempeño que tendrá el partido de cara a estos comicios. Sin embargo, el vocero de Milei, que lidera la boleta libertaria, pelea mano a mano con el segundo puesto con la candidata del PRO, Silvia Lospennato, según casi todas las encuestas.