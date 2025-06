Unión por la Patria presentó un proyecto para la repatriación del 50% de los fondos de funcionarios en el exterior

Los senadores de Unión por la Patria (UXP) presentaron un proyecto titulado "Ley de recuperación de la confianza financiera" que tiene como objetivo lograr la repatriación de, al menos, el 50% de los fondos y activos financieros de los funcionarios de los tres poderes que ya se encuentren declarados y que permanecen radicados en el exterior. De no hacerlo el proyecto indica que deberán renunciar a sus cargos en un plazo de 30 días.La iniciativa también prohíbe que los funcionarios realicen transferencias a efectos de simular su desapoderamiento de los bienes financieros ya que podría encuadrarse como una maniobra para ocultar que continúan siendo los titulares de las tenencia. "La propuesta legislativa encuentra sus fundamentos en los dichos de numerosos funcionarios del gobierno nacional con respecto a poner en circulación los ahorros en dólares que los ciudadanos argentinos atesoran fuera de las instituciones bancarias, con el fin de aumentar las reservas de divisas del país", informaron desde el bloque peronista.Según esta premisa, los senadores de UXP piden a los funcionarios del gobierno que sean los primeros en dar el ejemplo, para mostrar confianza en las políticas económicas que los mismos llevan adelante. A modo de ejemplo, el proyecto detalla el porcentaje de los fondos que funcionarios y exfuncionario de los gobierno de La Libertad Avanza y Juntos por el cambio tienen en el exterior:- Nicolás Dujovne: Como Ministro de Hacienda, declaró que aproximadamente el 83% de su patrimonio estaba en el exterior, incluyendo inversiones en una sociedad offshore en Delaware Illamada Florentine Global.- Juan José Aranguren: Ex Ministro de Energía, informó que el 82% de su patrimonio estaba en cuentas bancarias fuera del país.- Federico Sturzenegger: Ex Presidente del Banco Central, declaró que el 73% de su patrimonio estaba en el exterior.- Leandro Cuccioli: Ex Director de la AFIP, tenía el 90% de su patrimonio en el exterior, según su declaración jurada de 2017.- Luis Caputo: Ex Ministro de Finanzas, estuvo vinculado a fondos de inversión offshore en las Islas Caimán, según los Paradise Papers. Y según su última declaración jurada como Ministro de Economía actual tiene sus fondos en la Isla de Mann por una suma de aproximadamente 16 Millones de Dólares.