Las escalas clave de Milei en Francia, España e Israel: cómo sigue su agenda tras su paso por Italia

Durante su gira de diez días, en la que se convertirá en el tercer presidente latinoamericano en conocer alvisitará otras naciones europeas, donde no solo cerrará negocios, sino que además plantará posición ante conflictos internacionales y hasta eludirá la denuncia de un funcionario español.Al aterrizar en Israel, será recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu y distinguido con el Genesis Prize Foundation, conocido como el “Premio Nobel Judío”, una condecoración que viene acompañada por un millón de dólares. Desde Casa Rosada confirmaron que Milei ya resolvió donar ese dinero, aunque no se ha informado aún el destinatario de la donación.Además, el acto se enmarca luego del anuncio que trascendió desde la embajada argentina en Jerusalén, respecto a la futura apertura de una conexión aérea directa entre Israel y Buenos Aires. “Es un vuelo que no es un detalle técnico. Es la demostración simbólica de la unión entre los dos pueblos”, destacó el representante diplomático argentino. Según explicaron, la decisión responde al “fuerte apoyo” de Javier Milei hacia Israel, en medio de los ataques reiterados sobre la Franja de Gaza.Otra de las paradas clave de la gira será en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron lo recibirá en Niza durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Se trata del segundo encuentro entre ambos mandatarios, tras la cita que compartieron en el Palacio del Elíseo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.El paso por España volverá a estar atravesado por el conflicto político. La visita de Milei al Madrid Economic Forum ya levantó polémica, luego de que el diputado español Víctor Egío pidiera que el presidente argentino sea detenido al llegar a Barajas. La solicitud se vincula a una investigación sobre el escándalo cripto de $Libra, que involucra a Milei y generó fricciones diplomáticas en visitas anteriores.A pesar del ruido político, desde la organización del Foro y el entorno libertario aseguraron que el mandatario no cobrará honorarios por su presentación. La promoción del evento en redes sociales no pasó desapercibida, sobretodo en X, donde ironizaron sobre la presencia del líder libertario con una consigna que ya es marca registrada de su estilo: “La motosierra llega a Madrid”.