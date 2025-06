Dirigentes sindicales analizan medidas de fuerza en caso de fallo adverso contra Cristina Kirchner

Dirigentes de varios gremios y sindicatos analizan la posibilidad de convocar medidas de fuerza en caso de que la Corte Suprema confirme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.El secretario general de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que no se desestima "ninguna medida de fuerza desde el movimiento obrero por estas intenciones de la Justicia, que hoy sigue profundizando la persecución política sobre Cristina". Además consideró "grave lo que está sucediendo con el intento de la persecución política" porque, dijo, la Justicia está "atentando contra la democracia"."Estamos convocados para mañana en el PJ a las 15 para tratar de hacer un análisis pormenorizado del estado de situación. Vamos a movilizar a los compañeros para tratar de estar advertidos de una situación que es gravísima. Está en riesgo la democracia y aquellos compañeros que bajo las convicciones están liderando la representación de las masas populares", señaló el dirigente en declaraciones radiales."Parece que hay gente que quiere acelerar los tiempos y lo que no pueden sostener en las urnas lo va a querer traccionar desde la Justicia", sostuvo por su parte el secretario adjunto de Smata, Mario "Paco" Manrique."Eso nos tiene que poner en alerta a todos los argentinos y argentinas que se sientan identificados con Cristina y con el modelo que ella representa", agregó el también diputado nacional. "No podemos dejar que la voluntad popular se proscriba por una Justicia totalmente cuestionada y que no puede fundamentar sus decisiones en cuestiones lógicas y jurídicamente sostenibles", completó.