Oscar Parrilli apuntó contra los integrantes de la Corte Suprema: Títeres y monigotes del poder económico

El senador nacional de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, calificó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia como “títeres y monigotes del poder económico” y sostuvo que recibieron “órdenes de meterla presa a Cristina”“Son los títeres y monigotes que tenemos hoy en la Corte, son una fiel guardia pretoriana del poder económico de la argentina, a los que le han dado la orden de meterla presa a Cristina y sacarla de la carrera electoral”, señaló Parrilli en Radio Splendid.“Estos monigotes van a ser responsables de algo que es como un golpe militar”, expresó el legislador neuquino y sostuvo que “lo que intentan con esta locura que tienen contra Cristina Kirchner, por el odio y el miedo que le tienen, es llevarse puesta la democracia que recuperamos en el 83”.Parrilli vinculó a los jueces con episodios que empañan su imparcialidad. “Son los mismos que iban a jugar al fútbol a la quinta de Macri, que viajaban a Lago Escondido en vuelos pagados por empresarios del Grupo Clarín. Están ahí para obedecer órdenes, no para hacer justicia”, manifestó.En ese sentido, remarcó que “no es el Poder Judicial” el que juzgó a la ex mandataria, sino “un grupo de personajes enquistados, designados por (el ex presidente Mauricio) Macri, que manejan la Justicia”.“Quieren sacarse de encima a la única dirigente que todavía representa un proyecto de país diferente. Pero no lo vamos a permitir”, advirtió.