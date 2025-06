Los tres jueces de la Corte ya emitieron su voto y definen la proscripción de Cristina Kirchner

la Corte Suprema convocó a una reunión de último momento a las 16 horas de este martes, donde las hipótesis circulantes van desde que buscarían avanzar con la definición de un fallo que anularía su candidatura como diputada bonaerense en septiembre, y que además incluye seis años de prisión junto a la imposibilidad de ejercer cargos públicos, hasta que este martes definirían una audiencia especial para la semana próxima.

Ahora, la versión más fuerte es que Rosatti convoca a los otros supremos para poner fecha de audiencia para tratar el expediente Vialidad pero que hoy NO habría resolución del tema en sí.



— I b á ñ e z (@ibanezsoy) June 10, 2025

Mientras la presidenta del PJ,, dialoga con senadores peronistas en la sede del partido para acelerar estrategias de unidad,Pese a que hasta hace unas horas la versión más segura era que la sentencia se dilataría para la semana próxima, y al margen de las especulaciones difundidas por el Grupo Clarín el fin de semana que garantizaban la "inminencia" de un fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se encontrarán esta tarde para avanzar en cuanto al recurso de queja presentado por la expresidenta.En esa línea, fuentes judiciales informaron que uno de los tres magistrados propondrá abrir la causa, con objeto de agregar un fundamento al dictamen. Sin embargo, habría consenso para rechazar el recurso extraordinario que se ampara en el artículo 280 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, que permite la revisión de la causa al no tener "sustancia suficiente". En caso de que la condena quede firme, el peronismo y el sindicalismo ya están llevando adelante reuniones en respuesta a la que se considera una "persecución judicial" bajo el fin último de proscribir a la dos veces presidenta de Argentina.El apuro de la reunión todavía no obtuvo argumento. Consultores cercanos a la Corte sostienen que tiene que ver con el viaje a México que Rosenkrantz tiene preparado para esta semana, sumado al peso que provocó el anuncio de postulación de Fernández para diputada provincial en la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, y la proximidad del cierre de listas en territorio bonaerense.No obstante, este mediodía empezó a cobrar fuerza otro itinerario. Tal como publicó el periodista Pablo Ibañez en su cuenta de X, la versión con más asidero es que la convocatoria de Rosatti a los otros supremos para las 16 sería para poner fecha de audiencia para tratar el expediente Vialidad, es decir que no habría resolución este martes.El argumento es una acordada de la SCJ sobre “causas” de relevancia institucional. Allí, el máximo tribunal sostuvo que es "apropiado asignar un trámite diferenciado a las causas que versen sobre materia de trascendencia institucional" pero que se deberá "fijar la fecha del acuerdo en que el asunto será considerado por el Tribunal". O sea: si se avanza en un tema con una celeridad especial por su relevancia institucional, se debe fijar una fecha para hacerlo.