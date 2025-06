Cristina Kirchner: "Soy una fusilada que vive"

La expresidenta Cristina Kirchner denunció una campaña de persecución y remarcó que es "una fusilada que vive". "Realmente, no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios. Que no sea una presencia frente ante un hecho, que sea en todos lados", manifestó en la sede del PJ."Anunciamos mi candidatura y se desataron los demonios", remarcó.Asimismo, subrayó: "No somos como la derecha mafiosa, que se profuga 3 años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales, no solo los excarcelan y los sobreseen. Los peronistas estamos acá y seguiremos estando acá"."Tenemos que ser empaticos y que nos importe los demas. Quieren someter a la Argentina a una cuesiton de crueldad", subrayó.La titular del PJ que aseguró que “la casualidad no es una categoría política e histórica, y los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea”, al trazar una comparación entre el homenaje a los militantes peronistas fusilados en José León Suárez y su situación particular ante el inminente fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad.Además, pidió que “no sigan dividiendo inútilmente a los argentinos” porque esas fracturas, dijo, “aún a quien se siente antiperonista o anti kirchnerista, termina perjudicándolo con procesos económicos que destruyen el presente y futuro” de los habitantes."Posiblemente, algunos crean que puedan derrotarnos y humillarnos. Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron al país con el FMI, los de las autopistas, los del correo, créanme, que estar presa es un certificado de dignidad, lo siento de esa manera", sentenció.