Cristina Kirchner: "El rol de cada compañero y compañera tiene una inmensa responsabilidad"

En el marco del Día de la Resistencia Peronista, Cristina Kirchner convocó a militar por las ideas del movimiento."El rol de cada compañero y compañera tiene una inmensa responsabilidad: organizar y permitir como lo hicimos en el 2015, pudimos darnos una estrategia de construcción", afirmó en la sede del PJ nacional."Hay mucho conflicto, demanda y necesidad. Estemos juntos a ellos, para ayudarlos, para tener empatía y profundizar en esa organización. Lo mejor que nos sale es ser empáticos y que nos importen los demás", solicitó.La presidenta del PJ remarcó: "La grieta la hicieron los gorilas fusilando a cualquiera que pensara distinto. Es hora de que todos los argentinos, de los que piensen como nuestros y estén a las antípodas, hubo una Argentina industrial, de trabajadores, de la que yo soy hija. Esa Argentina fue la que se podía soñar con el futuro que tu hijo fuera a la universidad y pudiera construir un porvenir y progresar"."Es necesario discutir hacia donde vamos. No hay ningún argentino que pueda decirme sin mirarme a los ojos que es posible crecer en un país que todo el día se endeuda más y más, sin que nadie vea un solo peso", añadió.Asimismo, expresó: "Este gobierno cachivache va a fracasar porque han fracaso históricamente. Y seguramente piensen que cuando fracasen no haya nada organizado para que se pueda digitar que se sustituya y que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tiene estos grupos hegemónicos".Para finalizar, advirtió:"Este modelo tiene fecha de vencimiento. Se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y con esta suerte de estabilidad. Lo que se están preparando es como desarticular la posible organización popular y politiza que necesariamente se va a producir. La historia demuestra que la gente se termina organizando en defensa propia".