Tras el revés en el Senado, vuelve el debate por la ampliación de la Corte Suprema

Este miércoles 28 de mayo, el Senado reabrirá la discusión sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Gobierno no lograra reunir apoyo para que sus candidatos ingresen al máximo tribunal. El encuentro, previsto para las 13, será informativo y se desarrollará en el marco de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.Entre las iniciativas que serán sometidas a debate se encuentra la impulsada por el senador salteño Juan Carlos Romero, cercano al oficialismo, que propone llevar de cinco a siete los miembros de la Corte. Otras iniciativas apuntan más alto. Mientras que una sugiere elevar el número a nueve, con paridad de género; la siguiente, firmada por la senadora Silvia Sapag y ya aprobada por la Cámara alta en 2022, plantea una Corte de 15 jueces.Además, el temario incluirá la revisión de la composición de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo clave para el control de la gestión pública, cuyo funcionamiento también está en la mira del Congreso.El regreso del tema a la agenda parlamentaria ocurre a poco más de un mes del rechazo en el Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nominados por el Ejecutivo. Lijo fue propuesto para reemplazar a Elena Highton de Nolasco pero no asumió por no renunciar a su cargo actual; mientras que García Mansilla, que había sido designado para ocupar la vacante de Carlos Maqueda, sí juró pero renunció tras un mes.En la votación, Lijo obtuvo 27 votos afirmativos, 43 negativos y una abstención. García Mansilla, en tanto, logró apenas 20 apoyos frente a 51 rechazos. El resultado representó una derrota significativa para el Gobierno, que ahora busca recuperar terreno con una ofensiva legislativa para reformar la estructura judicial.