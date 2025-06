Cristina tras el fallo de la Corte: Le pusieron un cepo al voto popular

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio este martes por la tarde desde la sede del Partido Justicialista en Matheu 130, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. En un encendido discurso ante la militancia, denunció que el fallo es un intento de proscripción directa y parte de un plan político para desorganizar al movimiento nacional y popular.

La ratificación de la condena por parte de los supremos Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti desató una ola de repudios y movilizaciones en todo el país.

, lanzó la ex presidenta, en referencia a la imposibilidad de presentarse como candidata. Aseguró que el fallo no tiene fundamento jurídico y que el verdadero objetivo es impedir que el peronismo recupere centralidad cuando, en clara alusión a Javier Milei.Cristina acusó a la Corte y al gobierno de estar ejecutando un plan conjunto: “Este es un triunvirato que ejecuta órdenes”. Para la dos veces presidenta, la condena no es solo una venganza judicial, sino parte de un calendario armado para condicionar el escenario electoral de 2025 y 2027., advirtió.