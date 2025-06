De Formosa a TDF pasando por Santa Fe, la proscripción de Cristina encolumna al peronismo y empuja la unidad

Hoy condenan a @CFKArgentina, un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia. Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se… — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2025

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena contraen la causa Vialidad generó una inevitable reconfiguración en el mapa político del peronismo. La sentencia, que la inhabilita de forma perpetua para ejercer cargos públicos y la enviará a prisión durante un período de seis años, desató una ola de rechazos en el arco justicialista, incluso entre sectores que en los últimos años se habían mostrado distantes de la conducción kirchnerista.Pese a las diferencias acumuladas en los últimos años, la figura de Fernández de Kirchner sigue siendo un eje aglutinante frente a lo que gran parte del movimiento interpreta como una "persecusión mediática y política". Cabe resaltar que la condena salió ante la inminencia del cierre de listas en todo el país y de tensiones que resquebrajan los vínculos al interior de los espacios provinciales.Desde el interior del país, los mandatarios provinciales peronistas alzaron la voz en apoyo a Cristina. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, además de estar presente en las afueras del PJ durante la espontánea movilización sostuvo que se trata de “un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial”, y calificó el fallo como “una auténtica infamia”.En la misma línea, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, afirmó que la decisión judicial “pone en jaque la soberanía popular” y llamó a “luchar para recuperar la voluntad popular vulnerada”.Otros gobernadores también se pronunciaron con dureza. Ricardo Quintela de La Rioja señaló que la justicia está “condenando a quien dignificó al pueblo argentino”, mientras que el radical Gerardo Zamora, ejecutivo de Santiago del Estero, se solidarizó con la exmandataria a pesar de su distancia partidaria y advirtió sobre “el grave impacto institucional que genera un acto de proscripción electoral”.El justicialista Sergio Ziliotto de La Pampa compartió un mensaje del PJ local y apuntó que “cuando quien juzga y condena no es el poder judicial”, la justicia deja de ser tal. Gustavo Melella, integrante del espacio FORJA donde conviven varios espacios, y gobernador de Tierra del Fuego, también expresó preocupación por “un momento que marcará nuestra historia democrática”.En el plano de la dirigencia, referentes con trayectorias distantes del kirchnerismo también expresaron su rechazo. Guillermo Moreno, pese a las reiteradas críticas al liderazgo de CFK, estuvo presente en la sede del PJ nacional para respaldarla junto a quienes denominó "los varones del peronismo". El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, declaró que llamó a la militancia a mantenerse organizada ante el "día de luto" que se vivió ayer. El intendente platense Julio Alak habló de “resoluciones absurdas y arbitrarias” y apuntó contra el poder económico y financiero.Luego de haber sido detenido por orden del presidente Javier Milei el sábado, durante una jornada de apoyo ante el cierre de un bar que está sobre la ex residencia presidencial donde vivieron Perón y Eva, Juan Grabois denunció que “se consumó el golpe judicial” y advirtió sobre la degradación institucional.Otro gesto llamativo emergió desde la izquierda, espacio históricamente plantado en la vereda de en frente al peronismo. Contundente, Myriam Bregman calificó el fallo como “infame” y un “claro avance antidemocrático". Por su parte, el referente del FIT Juan Carlos Giordano remarcó que la decisión busca “cercenar derechos democráticos” justo en un año electoral.Incluso el embajador radical Ricardo Alfonsín se mostró crítico y sostuvo que el fallo “reforzó las dudas sobre la imparcialidad” del proceso.A nivel provincial, hubo manifestaciones en bloque como en Entre Ríos, territorio conquistado por el PRO, pero donde toda la estructura del PJ, desde Gustavo Bordet hasta agrupaciones como PAR, expresó un rechazo unánime al fallo. Principalmente por parte de Guillermo Michel, exfuncionario kirchnerista y actual candidato, quien cuestionó el uso de la “responsabilidad objetiva” en el derecho penal.En Río Negro, el justicialismo local también repudió la decisión. Sin embargo, el gobernador Alberto Weretilneck mantuvo una postura ambigua al sostener que “así funciona la democracia" y que "en una República, las reglas se respetan", algo que recuerda al cambio de postura estratégica en favor del oficialismo tras negociar beneficios para la provincia bajo su mando.En Córdoba el gobernador Martín Llaryora directamente optó por el silencio institucional, también apelando, a través de su vocería, que el Poder Ejecutivo "es independiente". Mientras que la diputada Natalia de la Sota expresó que un fallo como este “no le hace nada bien al país”, una posición que sirvió a los rumores de su aspiración como candidata a diputada nacional que disputaría el poder al mandatario cordobés.Otro cordobés que no emitió juicio fue el exgobernador Juan Schiaretti no se pronunció, como tampoco lo hizo Hugo Passalacqua en Misiones, ejecutivo actual que fue vicegobernador durante el gobierno de CFK.