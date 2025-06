Espinoza: "No es justicia: es persecución"

Debemos estar unidos y cerrar filas: la han tocado a Cristina, nos han tocado a todos. Con esta condena a @CFKArgentina pretenden condenar la esperanza, los derechos, la igualdad de oportunidades, la dignidad y la unión de las y los argentinos que saben que nadie se salva solo. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) June 10, 2025

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se manifestó contra la condena a Cristina Fernández de Kichner, confirmada este martes por parte de la Corte Suprema, más bien por el triunvirato de jueces que decidieron no revisar los planteos de la defensa ni la causa en su totalidad.A través de su cuenta de X, el jefe comunal afirmó: "Hoy confirman la condena a Cristina. Un final cantado tras años de hostigamiento judicial, mediático y político. Una vergüenza institucional que hiere a la democracia y busca disciplinar a quien se animó a transformar la Argentina"."A Cristina la persiguen por haber representado a las mayorías, por haber puesto al Estado al servicio del pueblo, por haber defendido la industria, el trabajo y la soberanía. La quieren fuera de juego porque saben que expresa un proyecto colectivo que no se arrodilla", enfatizó.Luego, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri "montaron causas truchas, manipularon pruebas, armaron operaciones de inteligencia y usaron al Poder Judicial como herramienta de persecución"."Hoy ese plan continúa con un presidente que ataca la justicia social, promueve el odio y desprecia al pueblo. Milei, como Macri, no solo quiere borrar al peronismo: quiere borrar la idea de una Argentina justa, libre y soberana", dijo, cuestionando al presidente libertario y vinculándolo con el mismo objetivo que al líder del PRO.Por eso, Espinoza llamó a "estar unidos y cerrar filas: la han tocado a Cristina, nos han tocado a todos", y agregó que "con esta condena a Cristina pretenden condenar la esperanza, los derechos, la igualdad de oportunidades, la dignidad y la unión de las y los argentinos que saben que nadie se salva solo".Y finalizó: "Pero no podrán apagar la luz que proyecta nuestra dos veces Presidenta, una líder que siempre tuvo lo que ellos jamás tendrán: el amor, el respeto y el agradecimiento de todo un pueblo, que con Cristina vivió mejor y se animó a soñar. Seguiremos junto a Cristina, ahora y siempre".