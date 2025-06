Persecución y proscripción: Cristina Kirchner pidió la prisión domiciliaria en su casa de Constitución

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió formalmente cumplir con prisión domiciliaria su condena de 6 años por corrupción en la causa "Vialidad", que confirmó en una polémica operación apresurada y en medio de tironeos políticos y mediáticos la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Según Infobae, la solicitud que el abogado Alberto Beraldi le hizo al Tribunal Oral indica que la residencia elegida es la de Constitución, donde vive actualmente CFK, sobre la calle San José, intersección con avenida San Juan.Este martes pasadas las 16 horas, el máximo tribunal dejó firme su condena con las firmas del triunvirato que lidera Horacio Rosatti secundado por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e inhabilitó de por vida a la ex jefa de Estado para ocupar cargos públicos.Luego de expresarse desde la sede del PJ Nacional, la ex mandataria se fue a la casa en Constitución en la que pidió cumplir la condena, a donde también se dirigió la militancia y un grupo reducido de dirigentes que la acompaña, entre ellos su hijo Máximo Kirchner y el senador Eduardo “Wado” De Pedro.Cristina Kirchner tiene cinco días hábiles (hasta el próximo miércoles, ya que el lunes es feriado) para presentarse en Comodoro Py, quedar detenida y empezar a cumplir su condena.El TOF 2 le solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, única dirigente política de todo el país que no repudió el intento de asesinato que sufrió la ex mandataria, que determine en qué dependencia deberá quedar alojada la ex vicepresidenta.