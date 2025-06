Cristina Kirchner recibió muestras de solidaridad y apoyo a nivel internacional tras el fallo de la Corte

Tras la decisión de la Corte de ratificar la condena por la causa Vialidad, Cristina Kirchner recibió contundentes muestras de solidaridad y apoyo a nivel internacional. Desde dirigentes políticos a partidos y organizaciones le dedicaron al menos un mensaje a la expresidenta en redes sociales.Ayer, el máximo tribunal rechazó de manera unánime el recurso de queja que planteó la ex mandataria, por lo que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por considerarla culpable de fraude en la contratación de obra pública en Santa Cruz.GERARDO PISARELLO PRADOS (Diputado de las Cortes Generales): “Como diría el Eternauta, nadie se salva solo y la vieja solidaridad funciona. Por eso hoy, también desde España, denunciamos la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y exigimos el respeto de los derechos constitucionales del pueblo argentino”.IONE BELARRA (Secretaria General de Podemos): “En todos los lugares del mundo es lo mismo: guerra sucia judicial contra las y los dirigentes populares que nunca se vendieron al poder y estuvieron al lado de su pueblo. Contra la ofensiva reaccionaria, alianzas internacionales para construir derechos. Contigo, Cristina”.IRENE MONTERO (Eurodiputada): “La condena a Cristina Fernández es golpismo: guerra sucia judicial y mediática para que, golpeando a una, todo un pueblo renuncie a una vida con derechos La quieren presa y fuera de la política. A las fuerzas democráticas del mundo nos deben encontrar a su lado Contigo Cristina”.SOPHIA CHIKIROU (Diputada de la France Insumisa): “El pueblo argentino se concentra frente a la casa de Cristina Fernandez de Kirchner líder de la izquierda radical, quien será encarcelada por decisión de 3 jueces. Sin pruebas, con acusaciones falsas, destituyen a la mujer que se espera gane las próximas elecciones en octubre de 2025. La movilización popular y la indignación ante la justicia corrupta y un régimen destructivo recuerdan lo que Lula vivió en Brasil. ¡Alto al Lawfare! ¡Apoyamos a Cristina Kirchner! #TodosConCristina”.JEAN-LUC MÉLENCHON (Líder de la France Insumisa): “Tres jueces corruptos han decidido negarse a examinar la apelación de Cristina Kirchner en Argentina. Milei se prepara para encarcelarla. Cientos de miles de argentinos se movilizan. Este es el enfoque correcto”.RED DE JÓVENES Y ESTUDIANTES DE LA INTERNACIONAL ANTIFASCISTA (COMUNICADO OFICIAL ¡LA JUSTICIA ARGENTINA, AL SERVICIO DEL PODER!)"Hoy, una vez más, los poderes reaccionarios de la derecha fascista en América Latina demuestran que no descansan en su afán por destruir las conquistas populares. La condena a la compañera Cristina Fernández de Kirchner no es un ataque a una persona individual, sino un ataque sistemático contra los proyectos de soberanía, justicia social y dignidad nacional que están representados en figuras como ella. El fascismo no actúa sólo contra individuos, sino contra las ideas transformadoras que amenazan sus privilegios.Denunciamos esta sentencia, fabricada en los tribunales y amplificada por los medios de comunicación hegemónicos, es parte de una estrategia continental de lawfare diseñada para aniquilar políticamente a las fuerzas populares. No buscan solo encarcelar e inhabilitar a Cristina, sino inhabilitar la posibilidad misma de un proyecto alternativo al neoliberalismo salvaje. Es el mismo guion que han aplicado contra toda la izquierda regional cuando fracasan los gobiernos de derecha. Usan el Estado burgués y sus tribunales porque no pueden vencer en las urnas.No nos confundamos: detrás de esta farsa judicial están los mismos grupos de poder que saquean países, lacayos nacionales que fugan capitales, que endeudan a generaciones enteras y que hoy pretenden imponer un ajuste infinito sobre las espaldas del pueblo trabajador. Mientras los verdaderos corruptos gozan de impunidad, persiguen a quienes osaron redistribuir la riqueza y ampliar derechos.Frente a esta nueva arremetida del fascismo convocamos a: desenmascarar este montaje judicial en todos los espacios; profundizar la movilización popular en las calles y fortalecer la solidaridad internacional con los pueblos de América Latina. Cuando el sistema ataca a un referente de lucha popular, no hace más que multiplicar la causa que representa: cada condena injusta, cada intento por silenciar las voces del pueblo, sólo consigue que alcemos más alto nuestras banderas de lucha.El fascismo sólo avanza cuando el pueblo se divide. Por eso, hoy más que nunca, unidad, lucha y organización popular.¡NOSOTROS Y NOSOTRAS, VENCEREMOS!".LUIS ALBERTO ARCE CARACORA (Presidente de Bolivia): “Desde Bolivia expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la hermana Cristina Fernández de Kirchner, frente a un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular. Reafirmamos nuestro respaldo a la soberanía y a la dignidad del hermano pueblo argentino”.EVO MORALES AYMA (Expresidente de Bolivia): “Con profunda indignación expreso mi solidaridad con la hermana Cristina Fernández de Kirchner, su familia y al pueblo revolucionario de #Argentina. La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo. Vivimos una reedición del Plan Cóndor: ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías. Llamamos a la unidad y movilización del pueblo argentino en defensa de la democracia. Cristina no está sola. Desde el corazón de la Patria Grande, nos sumamos a la lucha contra el lawfare y por una América Latina libre, digna y soberana”.PT (Partido de los Trabajadores):"Nota de solidaridad con Cristina Kirchner.Cristina Kirchner es la mayor víctima de la violencia política y la guerra legal en Argentina desde el regreso de la democracia al país en 1983.El Partido de los Trabajadores expresa su solidaridad con el Partido Justicialista (PJ) y la ex presidenta argentina Cristina Kirchner, cuya condena a prisión e inhabilitación para ejercer el cargo fue confirmada este martes por la Corte Suprema de Justicia de Argentina.Presidenta del PJ y principal líder de la oposición al gobierno de Javier Milei, Cristina Kirchner es la mayor víctima de la violencia política y el lawfare en Argentina desde el regreso de la democracia al país en 1983. El punto álgido de la campaña de odio y persecución política contra la expresidenta fue el atentado que sufrió en la puerta de su casa en 2022, cuando un militante de extrema derecha disparó un arma de fuego a escasos centímetros de su cabeza, pero el equipo falló y frustró el intento de asesinato.La decisión de la Corte Suprema llega pocos días después de que Cristina Kirchner anunciara que se postulará como diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones previstas para el 7 de septiembre.El Partido de los Trabajadores respeta la autonomía del Poder Judicial argentino, pero lamenta que la expresidenta sea sometida a un proceso de persecución política, cuyo principal objetivo es apartarla definitivamente de la vida pública, tal como lo hicieron con Juan Domingo Perón y el movimiento peronista entre 1955 y 1973, sin contar el período de la última dictadura (1976-1983).Durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2011 y 2011-2015), Cristina Kirchner construyó un legado de políticas que beneficiaron a gran parte de la población argentina, especialmente el programa social de reducción de la pobreza y la desigualdad social, que mejoró las condiciones de vida de los argentinos y argentinas, la expansión de la red pública de educación superior y fuertes inversiones en infraestructura y en ciencia y tecnología.El Partido de los Trabajadores acompañará al Partido Justicialista en la lucha por la rehabilitación política de la ex presidenta Cristina Kirchner.Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PT"RED LAWFARE NUNCA MAIS, ASOCIACIÓN DE JUEZAS Y JUECES POR LA DEMOCRACIA Y LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE JURISTAS POR LA DEMOCRACIALa Red Lawfare Nunca Mais, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) firmaron una declaración conjunta en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, denunciando además este caso como un nuevo caso de lawfare.Varias voces de sectores políticos, jurídicos y de derechos humanos expresaron su repudio a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que confirmó la condena de Cristina Kirchner, inhabilitando a la expresidenta para ejercer cargos públicos de por vida.La decisión fue interpretada por representantes de diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos como un grave ataque institucional al sistema democrático".INSTITUTO LULA"El Instituto Lula expresa su profunda preocupación y repudio por la detención de Cristina Kirchner en un contexto que destaca graves violaciones a los derechos fundamentales y al debido proceso. Lea la nota en nuestro sitio web: http://bit.ly/4n2qiACNota del Instituto Lula contra la persecución política a la expresidenta argentina Cristina Kirchner.El Instituto Lula expresa su profunda preocupación y repudio por la detención de Cristina Kirchner, en un contexto que pone de relieve graves violaciones a los derechos fundamentales y al debido proceso.La llamada "Causa Vialidade", una denuncia impulsada por el gobierno del expresidente Mauricio Macri, plantea alarmantes dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial argentino. La falta de pruebas y la presencia de indicios de parcialidad y arbitrariedad en el juicio son factores que comprometen la legitimidad de la decisión.Es inaceptable que una persona inocente sea condenada en un proceso que parece más una maniobra política que una auténtica búsqueda de justicia.La construcción de teorías jurídicas que buscan responsabilizar a Cristina Kirchner por los actos de sus subordinados, bajo una interpretación cuestionable del derecho administrativo, representa un peligroso retroceso en relación con la separación de poderes y el Estado de derecho. Esta práctica no solo afecta a la expresidenta, sino que también ensombrece el funcionamiento de la democracia en Argentina, amenazando el equilibrio de poderes y la propia democracia.El Instituto Lula se suma al Grupo de Puebla y al Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD) para advertir a la comunidad internacional sobre los intentos de silenciar las voces políticas y deslegitimar a líderes que buscan promover la justicia y la igualdad social. La condena de Cristina Kirchner no es solo un asunto interno de Argentina: es una advertencia a todos los países de la región sobre los riesgos para la democracia y el Estado de derecho.Exigimos que se respeten los principios del debido proceso y prevalezca la justicia, garantizando que la política no sea utilizada como arma de persecución.Nos solidarizamos con la expresidenta Cristina Kirchner y todos aquellos que luchan por la justicia y la democracia en América Latina. Consejo de Administración del Instituto Lula".MIGUEL DÍAZ-CANEL BERMÚDEZ (Presidente de Cuba): “Reafirmamos nuestro invariable apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante episodio de judicialización política. Una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región. Fuerza, estimada Cristina. #TodosConCristina".BRUNO RODRIGUEZ (Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba): “Cuba expresa su firme solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Reiteramos nuestro apoyo al pueblo argentino en defensa de la soberanía y la dignidad. La condena contra Cristina Fernández de Kirchner es un claro acto de venganza y amenaza. #TodosConCristina".RAFAEL CORREA (Expresidente de Ecuador): “Fuerza, Cristina! ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare! Derrótennos -si es que pueden- en las urnas”.LUISA GONZÁLES (Presidenta de Revolución Ciudadana Ecuador): “Hoy la democracia argentina dejó de existir. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la prisión efectiva de Cristina Fernández de Kirchner y la prohibición a ejercer cargos públicos de por vida, en un proceso judicial lleno de irregularidades. Esto representa la persecución política más grande desde el exilio de Perón. En vísperas de las elecciones legislativas de este año, donde Cristina declaró que será candidata, esto significa la proscripción de la líder política más importante de Argentina. Abrazo revolucionario querida compañera, todo un pueblo, la Patria Grande está a tu lado. ¡Venceremos!".REVOLUCIÓN CIUDADANA"Estamos contigo Cristina Fernández de Kirchner! Repudiamos la proscripción de la lideresa más importante de Argentina: Cristina Fernández de Kirchner. ¡VIVA LA PATRIA GRANDE!.La Revolución Ciudadana se suma a la indignación regional por la condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner, es un proceso plagado de irregularidades que solo evidencia una nueva y grosera instalación de LAFWARE en América Latina.Repudiamos la proscripción de la dirigente peronista, hoy la DEMOCRACIA en Argentina dejó de existir, nuestra solidaridad y apoyo incondicional, NO a la persecución política, SÍ a la democracia. Nuestro abrazo solidario al pueblo argentino.¡BASTA DE LAWFARE!".XIOMARA CASTRO DE ZELAYA-MANUEL ZELAYA (Presidenta de Honduras): “Expresamos nuestra profunda admiración y respeto por Cristina Fernández de Kirchner, una Presidenta valiente, perseguida por atreverse a enfrentar los verdugos que oprimen Argentina. Su lucha por la justicia social, la soberanía y la integración latinoamericana trasciende las fronteras de la Argentina. Cristina ha sido una figura clave en los avances de la democracias en nuestra región. En 2009, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado, ella no dudó fustigar y alzar su voz en contra de la mafia de fascistas que asestaron el Golpe contra el pueblo hondureño. Hoy, la persecución judicial y mediática en su contra no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia continental de “lawfare” contra liderazgos populares. Su juicio es una afrenta a la voluntad democrática del pueblo Argentino. Condenamos esta persecución política, y alzamos nuestra voz en su defensa”.ITF AMÉRICAS: “Argentina. Declaración de repudio de la ITF a la sentencia dictada por la sospechada Corte Suprema de Justicia argentina, que confirma la condena y establece la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Un claro ejemplo de persecución política, mediática y judicial”.*COMUNICADO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTEITF AMERICAS*DECLARACIÓN ANTE LA RATIFICACIÓN DE LA CONDENA E INHABILITACIÓN DE POR VIDA DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER11 de junio de 2025"Desde la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) expresamos nuestro absoluto repudio a la sentencia dictada por la sospechada Corte Suprema de Justicia argentina, que confirma la condena y establece la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y ex vicepresidenta de la Nación.Denunciamos esta decisión como parte de una estrategia sostenida de persecución política, mediática y judicial, que se apoya en fallos de dudosa legalidad, condena mediática y en una creciente utilización del sistema judicial como herramienta para proscribir liderazgos políticos populares y condicionar la voluntad del pueblo argentino.No es un hecho aislado. Ya lo hemos visto en Brasil con Luiz Inácio “Lula” da Silva, y lo volvemos a ver en Argentina: el uso del lawfare como mecanismo para neutralizar referentes políticos comprometidos con los sectores populares y con la justicia social.El proceso contra Cristina Fernández de Kirchner ha vulnerado principios fundamentales del derecho, incluyendo el derecho al debido proceso y a la legítima defensa, la presunción de inocencia, la libertad de participación política, y el respeto a la soberanía popular.La ITF se solidariza firmemente con Cristina Fernández de Kirchner y con todos los sectores del movimiento obrero y popular que defienden la democracia plena, la libertad política y la justicia social en Argentina que se ven amenazadas por sectores del poder económico y financiero que cooptan a la justicia, la política y los medios de comunicación.La ITF, junto a sus sindicatos afiliados en Argentina y en el mundo, se compromete a seguir denunciando estas prácticas regresivas que atentan contra los derechos civiles y políticos, y a acompañar a los pueblos en defensa de la verdad, la memoria y la justicia. NO HAY DEMOCRACIA SIN JUSTICIA. NO HAY JUSTICIA CON PROSCRIPCIÓN".