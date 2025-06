Pese a que la expectativa de contratación aumentó levemente, Argentina arrojó la baja más pronunciada de Latinoamérica

Un relevamiento de la consultora ManpowerGroup reveló que, si bien las expectativas de contratación para el tercer trimestre de 2025 muestran una leve mejora, Argentina continúa registrando los niveles más bajos de América Latina. Según el informe, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) del país se ubicó en +3% ,ajustada por estacionalidad, lo que representa una suba de un punto porcentual respecto al trimestre anterior, pero sin variación interanual.El informe se elaboró a partir de una encuesta a más de 700 empleadores argentinos. De ellos, el 27% manifestó intenciones de aumentar su personal, el 24% anticipó reducciones, el 44% no prevé cambios y un 5% no supo responder. De este balance surge la ENE, que si bien marca una leve recuperación, ubica a la Argentina en el último puesto entre los doce países de América relevados.Cinco de los nueve sectores evaluados arrojaron cifras positivas. Energía y Servicios Públicos encabezó el ranking con una ENE de +37%, seguido por Transporte, Logística y Automoción (+24%). En el otro extremo, el sector de Tecnología de la Información se ubicó con una expectativa de -6%, siendo el único en terreno negativo. A nivel trimestral, Energía (+34 puntos porcentuales) y Sanidad y Ciencias de la Vida (+33) lideraron las subas.Además, el informe resalta un desempeño positivo en la Patagonia, región que lidera el repunte con un ENE de +28%, marcando una mejora significativa de 24 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. A nivel interanual, la región también mostró una destacada recuperación, con un incremento de 19 puntos en sus expectativas de contratación en comparación con el mismo período de 2024. Este crecimiento contrasta con las caídas observadas en otras regiones del país.NO DESPEGANPese a la leve mejora en la expectativa neta de empleo, Argentina sigue siendo el país con peor desempeño de América Latina en materia de contrataciones. Con una ENE de apenas +3%, se ubica muy por detrás de Costa Rica (+41%), Brasil (+33%), Estados Unidos (+30%) y Guatemala (+29%). Incluso Chile y Puerto Rico, con +18%, países que duplican o triplican los niveles argentinos. A nivel global, los 42 países y territorios relevados por ManpowerGroup muestran cifras positivas, lo que acentúa aún más la posición rezagada del país.En cuanto a sectores, Tecnología de la Información fue el único con una expectativa negativa (-6%), lo que lo convierte en el rubro con peores proyecciones para el trimestre. Además, aunque Energía y Transporte lideran con buenos indicadores, cuatro de los nueve sectores evaluados no muestran señales de reactivación.A nivel regional también persisten señales preocupantes. El Noreste Argentino (NEA) registró una ENE de -4%, la más baja del país, mientras que Cuyo fue la región con mayor caída respecto al trimestre anterior, con una baja de 18 puntos porcentuales. En la comparación interanual, este último también reflejó la mayor retracción, con una caída de 17 puntos frente al mismo período de 2024.