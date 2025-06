Bullrich defendió las inspecciones policiales previo a la marcha: "Le vamos a contestar con orden y ley"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la presencia de las fuerzas de seguridad y las inspecciones en puntos sensibles del centro porteño, enmarcadas en la convocatoria masiva con sede en Plaza de Mayo en defensa de. “Les vamos a contestar con el orden, con la ley y vamos a decirle a la sociedad que este tipo de formas no es el tipo de formas que le sirve al país”, advirtió.En relación con las medidas concretas adoptadas por el Ejecutivo, la ministra confirmó que se descontará el día a quienes participen de la jornada de protesta. “La gente tiene que hacer lo que hace todos los días. No puede variar la calle, la vida, el estudio, la vida escolar de todos los argentinos porque un determinado sector político toma la decisión de hacer una manifestación”, subrayó.“Hoy es un día de trabajo, donde el país tiene que producir”, agregó Bullrich, y aseguró que desde su cartera se está monitoreando el desarrollo de las movilizaciones, argumentando que se trata de "un objetivo federal porque está la Casa de Gobierno, el Congreso, los Tribunales. Son todos lugares donde tenemos que proteger y cuidar a las instituciones”.La expresidenta del PRO sostuvo que los manifestantes intentan generar "caos" en un contexto en el que “el país está con una inflación baja, está logrando objetivos”. En esa línea, calificó la convocatoria como un "intento de la tiranía de la calle”, declaraciones que entran en tensión con el decreto publicado el martes, parte de la reforma policial impulsada por la cartera de Seguridad, por el cual se autorizan las requisas policiales a personas y vehículos, "si no fuere posible esperar la orden judicial".Además, arremetió contra la defensa de la expresidenta, que a través de un fallo de la Corte Suprema fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de cargos públicos. “Acá hay una decisión de la Justicia, en varias instancias, de llevar adelante una investigación que terminó en un procesamiento y una condena a Cristina Kirchner”.Asimismo, criticó la reacción del peronismo frente al fallo judicial. "Esto muestra que el kirchnerismo tiene una manera de actuar que está totalmente al filo de las actitudes democráticas. Ellos creen que pueden estar en la calle 1, 2, 10, 20 días y así van a poder tomar el poder”.