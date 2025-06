Lula da Silva visitará a Cristina Kirchner durante los primeros días de julio

🚨 ÚLTIMO MOMENTO 🚨



Lula va a venir a la Argentina a visitar a Cristina los primeros días de Julio.



Lo confirmó Paulo Pimenta, diputado del PT, en #RompanTodo. pic.twitter.com/7lgtHEkubj — Eva TV (@evaenvivo) June 18, 2025

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva visitará a Cristina Kirchner durante la primera semana de julio, según confirmó este miércoles el diputado del Partido de los Trabajadores y exministro brasileño Paulo Pimenta, que está en Buenos Aires para participar de la movilización en Plaza de Mayo en apoyo a la expresidenta y contra su proscripción operada por la Corte Suprema de Justicia."El presidente Lula va a viajar a Argentina la primera semana de julio para hacer una visita a su amiga Cristina y transmitir personalmente a ella su cariño y solidaridad", dijo Pimenta en declaraciones a Eva TV, donde además afirmó que el viaje es en el marco de una "red de apoyo internacional" a la expresidenta.Pimenta está representando al Partido de los Trabajadores brasileño y al propio Lula para expresar "apoyo y solidaridad" a CFK, luego de que la Corte ratificara la condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.Pimental introdujo al viaje al señalar que el mandatario brasileño "vendrá a Buenos Aires y desea encontrarse con Cristina para discutir importantes temas" y luego confirmó: "Hablé con el presidente Lula ayer, cuando estaba en Canadá, y vendrá a la Argentina en los próximos días".Consultado acerca de si Lula podrá ver a CFK en el marco de su prisión domiciliaria con llamativas restricciones que implementó el TOF 2, Pimentel respondió que cuando habló con el mandatario brasileño ayer por la tarde "aún no había una decisión judicial acerca de la controvertida forma de prisión domiciliaria de Cristina", pero que Lula "con certeza está viniendo a Argentina a visitar a Cristina"."Normalmente en situaciones como esas se hace un pedido formal al Poder Judicial, no creo que no se lo den", advirtió el dirigente brasileño.