La contundente respuesta de Pablo Echarri tras ser calificado de "chanta" por defender a CFK

El actor Pablo Echarri estuvo ayer en la casa de la ex vicepresidenta, donde se sumó a la vigilia de militantes que rechazan su condena. Al hablar con la prensa, acusó a los medios y al conservadurismo de buscar una imagen morbosa de Cristina Fernández de Kirchner. «Creo que una de las intenciones que tienen quienes la han encarcelado, digamos el conservadurismo argentino, es verla con todos esos detalles y todos esos símbolos. Cuanto más indigna la vean, más contentos se pondrán», señaló el actor. «Yo creo, les diría que cuanto más traten de hacer eso, más van a enardecer al pueblo. Entonces, me parece que si lo que estamos buscando es una convivencia democrática, les digo que traten de no hacerlo».

Mientras Echarri expresaba su apoyo, el periodista Ignacio Ortelli tomó la palabra en A24 para cuestionarlo y pidió que lo sacaran del aire. «Sacalo porque estoy cansado de escuchar a este chanta que cuando apareció la gente en la Rosadita, decía que había gente solamente contando dinero y que no le parecía grave», afirmó Ortelli. «Este hombre, que hace mucho que no le conozco un éxito realmente, se piensa que es una referencia y la verdad que no. La verdad que no tiene legitimidad tampoco. No lo vota nadie, no lo elige nadie, ya no lo elige nadie en las películas. Así que no lo quiero escuchar más», agregó.