Kicillof en Plaza de Mayo a favor de Cristina Kirchner: "Acá tenemos que estar, en la calle"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participa de la movilización en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y en contra de su proscripción. Allí, aseguró que la condena a la ex presidenta fue "un procedimiento judicial totalmente trucho" y que la "tremenda cantidad de gente que se dio cita" es "para decirle ´así no, Milei`"."Es un procedimiento judicial totalmente trucho contra Cristina", afirmó el mandatario provincial en diálogo con los medios camino a la Plaza de Mayo, donde se concentran decenas de miles de personas.En ese sentido, Kicillof evaluó el mensaje que implica para el Gobierno y la Justicia la multitudinaria manifestación: "Acá tenemos que estar, en la calle, es tremenda la cantidad de gente que se dio cita espontanea y organizadamente, para decirle ´así no, Milei`".Consultado acerca del rumbo de la oposición de cara a las elecciones bonaerenses y nacionales, advirtió: "Nosotros de cara a septiembre vamos a buscar una lista conjunta de todos los sectores"."El plan del gobierno es desinstituzionalizar, precarizar, la minería anda mal, la construcción anda mal, todo anda mal", dijo, para justificar la necesidad de incluir a diversos sectores ante las elecciones legislativas.En dicho panorama, el gobernador bonaerense se preguntó: "¿Qué tiene que ver con la libertad poner preso al que piensa distinto?".Y finalizó: "Es amenaza, intento de disciplinamiento al campo popular y nosotros estamos acá diciendo que no hay cómo".