Fernando Espinoza: La mejor forma de ayudar a Cristina es unirnos y reventar las urnas en las próximas elecciones

Durante la masiva marcha a Plaza de Mayo contra la condena a Cristina Kirchner, y a favor de la defensa de la democracia, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, expresó: “Esto no es justicia. Esto es persecución y proscripción”.Luego de encabezar la columna del Movimiento Derecho al Futuro, junto al gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario e intendentes de la provincia, y del interior, nucleados en la FAM, Fernando Espinoza declaró: “La Argentina está acompañando a nuestra querida presidenta Cristina, porque ella siempre va a estar en el corazón de su pueblo y porque esta condena es totalmente inescrupulosa”, y remarcó: “Esta condena es un atentado a la democracia y eso es lo que más bronca les da a las mayorías, porque no es condenar a Cristina, es condenar lo que Cristina representa”.“Cristina transformó la Argentina con Néstor y generó, después de Perón y Evita, los mejores 10 años de gobierno para las y los trabajadores, para las y los jubilados, para los más humildes, para la clase media y llevó adelante un sin número de derechos, por eso hoy estamos en la calle, para defender la dignidad y los sueños de las nuevas generaciones”, expresó Fernando Espinoza. “Hoy estamos ante una nueva explosión de un pueblo en la calle, una marea de jóvenes que, en todas las plazas y en todas las ciudades de la Argentina, salieron a expresarse”, destacó Fernando Espinoza.“Hay un partido judicial, un sector de la justicia que persigue, que espía y que genera operaciones que nos hacen acordar a la dictadura militar, y ese partido judicial es el que condenó a Cristina”, aseguró Fernando Espinoza y añadió: “Le pregunto a esos mismos jueces por qué no hicieron lo mismo con Macri. Por ejemplo, con la causa del correo. Macri sigue caminando por las calles y viajando por el mundo como si nada; o con Milei y el escándalo de la cripto $Libra que tampoco pasa nada, y la investigación no avanza”.“Cristina va a cumplir la condena, pero siempre estará libre en el corazón de su pueblo”, advirtió Fernando Espinoza y reveló: “La mejor forma de cuidar a Cristina es unirnos y reventar las urnas de votos peronistas en las próximas elecciones”. “A partir de hoy, empieza una nueva etapa en la Argentina, una etapa donde la mayoría de las argentinas y argentinos va camino a recuperar un gobierno para el pueblo, con el pueblo y desde el pueblo”, concluyó Fernando Espinoza.