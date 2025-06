La defensa de Cristina Kirchner recurrirá la imposición de la tobillera electrónica

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, informó este jueves que recurrirá ante la Justicia la imposición de la tobillera electrónica que dispuso la justicia luego de que aceptara que la dos veces Presidenta de la Naciòn cumpla su condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos bajo el regimen de prisión domiciliaria.Esta mañana la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica que depende del Servicio Penitenciario Federal comenzó a elaborar los informes técnicos de viabilidad para colocarle la tobillera electrónica a Cristina tal como ordenó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).Según explicó Beraldi, se realizó el informe técnico sobre el cálculo de las emisiones de las señales que "ahora se va a mandar al Tribunal que resolverá si efectiviza o no" el uso de la tobillera electrónica. En diálogo con los periodistas apostados afuera de la casa de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución, Berladi aseguró que a lo largo de esta mañana "pasaron para hacer un informe técnico y ya se retiraron".Se trata de informes técnicos de viabilidad solicitados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, “en el marco del procedimiento habitual que se aplica ante este tipo de requerimientos judiciales”. Los técnicos tomaron las medidas y dimensiones del departamento de San José 1111 para poner los dispositivos que detectarán si la ex presidenta sale del edificio. Una vez finalizado, el informe “será remitido oportunamente al Tribunal, que es la autoridad competente para evaluar su contenido y resolver lo que en derecho corresponda", es decir: la colocación o no del dispositivo electrónico.Sobre esta posibilidad el letrado, representante de la referente proscripta, aseguró que "nosotros creemos que eso es una imposición que no corresponde es totalmente innecesaria, y la vamos a recurrir".