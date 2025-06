Aseguran que Trump tiene un plan de ataque aprobado, pero posterga su ejecución

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el canciller de Irán, Abás Araqchi, afirmó que su país “sólo actúa en legítima defensa” frente a los ataques israelíes, pero subrayó que sigue comprometido con la vía diplomática, a excepción del gobierno de Tel Aviv. “Incluso ante la agresión más escandalosa contra nuestro pueblo, Irán hasta ahora sólo ha tomado represalias contra el régimen israelí y no contra los que lo ayudan e instigan”, escribió Araqchi en su cuenta oficial de X.Según supo la agencia Noticias Argentinas, el canciller reiteró que Teherán no busca una expansión del conflicto, pero no dudará en responder a los ataques: “Con la excepción del ilegítimo, genocida y ocupante régimen israelí, seguimos comprometidos con la diplomacia”, enfatizó.En tanto, medios estadounidenses como el Wall Street Journal informaron que Donald Trump aprobó un plan de ataque contra Irán, aunque decidió postergar su ejecución para observar si Teherán abandona su programa nuclear. “Quiero ver si Teherán decide renunciar a su programa nuclear”, habría dicho el mandatario según fuentes cercanas.La situación continúa generando máxima tensión regional e internacional, con llamados desde distintas potencias a evitar una guerra total entre ambos países.