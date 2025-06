"No hay otro lugar en Argentina para estar hoy": Villarruel participó del acto por el Día de la Bandera en Rosario con un mensaje para Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este viernes del acto por el Día de la Bandera en Rosario y confirmó que no fue invitada por Javier Milei al acto en el Campo Argentino de Polo. En este marco, aprovechó para mandarle un mensaje al Presidente: “La verdad que no hay otro lugar en Argentina para estar hoy".“Estoy muy contenta de estar en Rosario en el Día de la Bandera. Qué mejor lugar para estar honrando al general Manuel Belgrano que acá en Rosario”, señaló Villarruel en diálogo con Cada Día (El Tres).Sobre su decisión de venir a Rosario en contraposición de su compañero de fórmula Javier Milei quien decidió hacer su propio acto en el Campo Argentino de Polo, Villarruel reconoció que no fue invitada al evento del Presidente. “No me invitaron”, reveló.Pese a eso, aclaró que prefería estar en esta ciudad: “La verdad que no hay otro lugar en Argentina para estar hoy. El Monumento a la Bandera es nuestro símbolo más distintivo”.“Hoy para mi es el día en el que hablamos de la bandera, la que nos une, nos representa y nos cobija a todos. Sin exclusiones. Mi mensaje para el pueblo argentino es que nosotros tenemos que apuntar a la unidad. Voy a citar no textualmente a Manuel Belgrano, pero el dijo que muchos de los problemas y dificultades que tenemos se resolverían rápidamente si tuviéramos un poquito más de interés por la patria”, manifestó.Acerca de los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien dijo que “la representación del Gobierno estará en el Campo de Polo”, la Vice agregó: “Lo que digan los demás se tienen que hacer cargo los demás".En Rosario, la celebración conmemorativa estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente Pablo Javkin. Villarruel no pudo tomar la palabra por temas protocolares, pero sí habló con la prensa.