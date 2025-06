Cristina Kirchner calificó de "nefasta" a Bullrich tras el operativo policial en su departamento

Hoy, durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron.



Cristina Kirchner calificó de "nefasta" a Patricia Bullrich tras el operativo policial que ordenó la ministra de Seguridad en la puerta de su departamento. En este marco, la expresidenta pidió mover la sede del banderazo -que estaba previsto en las inmediaciones de su domicilio- a Parque Lezama."Hoy, durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron", manifestó la ex mandataria a traves de su cuenta oficial en X.Y agregó: "Todas las manifestaciones de estos días, incluso la multitudinaria movilización que desbordó la Plaza de Mayo y las avenidas y calles aledañas, se realizaron en paz y con perfecto orden y respeto por la propiedad pública y privada"."Esta mujer, realmente nefasta y capaz de cualquier cosa (su historial así lo demuestra), sólo busca generar caos para tener protagonismo y, al mismo tiempo, prestar el servicio al gobierno de turno que integra, para ocultar el desastre económico y social que vive nuestro país y sufre nuestro Pueblo", sentenció.Al respecto, habló sobre el informe del Indec vinculado a la desocupación: "Ayer, se conocieron los índices de desocupación cuyos picos en el Conurbano Bonaerense alcanzaron el 9,7% de desocupación y en el Gran Córdoba el 9,2%. O sea: como en las peores épocas, estamos a punto de retornar a los dos dígitos de desocupación",De esta manera, Cristina Kirchner hizo referencia al fuerte operativo de seguridad que se desplegó en la madrugada del viernes en torno a su vivienda, quien cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución. Allí agentes de la Policía Federal Argentina instalaron vallas metálicas en la intersección de San José y Humberto Primo, justo frente al edificio donde reside actualmente.A lo largo de la madrugada, también se procedió al retiro de pancartas y pasacalles que habían colocado militantes en apoyo a la exmandataria. La tarea fue llevada adelante por el personal de higiene urbana del Gobierno de la Ciudad, en coordinación con las fuerzas de seguridad desplegadas.Este viernes se iba a realizar un banderazo por el 20 de junio en las inmediaciones de la vivienda CFK, por lo que pidió a los manifestantes que vayan a la misma hora (a las 17) pero al auditorio de Parque Lezama"Por eso… compañeros y compañeras que se habían autoconvocado este 20 de junio a venir a la puerta de mi casa con una bandera argentina por la fecha patria… les pido sabiduría y templanza. Sé que la tienen. No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia", solicitó CFK."Tenía muchísima ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente, para esta que va a ser una larga marcha en el tiempo, es que -por favor les pido- redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama… Que además es un lugar hermoso y hay un solazo peronista y maravilloso", continuó.Por último, deslizó que esta tarde daría un nuevo discurso, que sería transmitido en Parque Lezama: "Y, quien te dice… por ahí nos volvemos a comunicar".