Unión por la Patria denunció a Bullrich y a los funcionarios policiales por las requisas a micros

El diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau denunció en los tribunales de Comodoro Py a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a los jefes de Gendarmería Nacional (GNA), Policía Federal (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por el operativo del pasado 18 de junio, cuando se realizó la manifestación en apoyo a Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, que incluyó detenciones y requisas de ómnibus en todo el país.El texto califica de "extrema gravedad institucional" a estos hechos, que "comprometen seriamente el pleno ejercicio de las libertades civiles en nuestro país". "Durante el traslado de ciudadanos y ciudadanas que se dirigían a la movilización en apoyo a Cristina Kirchner —ejercitando su derecho constitucional a la protesta— fuerzas policiales detuvieron varios ómnibus en rutas nacionales y accesos urbanos. En esos operativos se requisaron equipajes, se exigió la presentación de documentos de identidad y, lo que es aún más alarmante, se fotografiaron dichos documentos sin ninguna orden judicial ni fundamento legal", expresaron desde Unión por la Patria."Estas prácticas no son aisladas ni fortuitas. Constituyen un patrón de vigilancia selectiva y persecución política que nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia. El Estado no puede, bajo ningún pretexto, almacenar información sobre las personas por su pertenencia política, sindical o social. Así lo establece claramente el artículo 4° de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente este tipo de conductas, incluso para organismos de inteligencia", añadieron.La denuncia solicita que "se investigue a fondo la cadena de responsabilidades detrás de estos hechos, que se identifique a los funcionarios involucrados y que se garantice el respeto irrestricto a los derechos de toda la ciudadanía". "No vamos a permitir que se normalicen prácticas autoritarias. Reafirmamos nuestro compromiso con una democracia plena, donde nadie sea perseguido por pensar distinto o por manifestarse en defensa de sus derechos", afirmaron desde el espacio.La Policía realizó en la mañana del miércoles 18 de junio operativos en accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en la previa de la movilización en apoyo a Cristina Kirchner, en el marco del inicio de su prisión domiciliaria por la condena por la causa Vialidad. Uno de esos controles se ubicó en la estación Constitución, donde efectivos pidieron documentos a los pasajeros.Desde temprano pudo verse a los agentes apostados en el hall de la terminal del Ferrocarril Roca, ubicada a pocas cuadras del departamento elegido por la expresidenta para cumplir su condena. Los pasajeros que atravesaban los molinetes fueron frenados por los policías, quienes, según documentó el cronista de C5N Diego Lewen, les pidieron sus DNI y anotaron datos en un papel.El operativo se dio en el contexto de un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país para disuadir y amedrentar a los manifestantes que iban a mostrar su apoyo a Cristina en Plaza de Mayo o en su casa de Constitución. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que "el protocolo antipiquetes está vigente".