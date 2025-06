Milei volvió a arremeter contra los periodistas: Basura y dignos de insultos

El presidente Javier Milei compartió una reflexión en la que volvió a atacar a la prensa y a través de siglas, reafirmó: "¡No odiamos lo suficiente a los periodistas!".En una publicación en su cuenta de la red social X, Milei apuntó que "cuando te la pasaste diciendo algo y aparece el dato que te contradice, ello puede obedecer a que cometiste un error o que mentiste". "Si fue un error y sos una persona de bien pedís perdón. En otro caso, sos una basura y sos digno de todos los insultos. Fin. ¡NOLSALP!", enfatizó el jefe de Estado.En tanto, el posteo del líder de La Libertad Avanza se sumó a una serie de ataques contra la prensa. Uno de los últimos se produjo el 16 de junio, cuando compartió una publicación de la cuenta Escuela Austriaca de Economía que a su vez compartió una serie de fotos del periodista de TN Adrián Ventura cuestionando la cifra de la inflación de mayo y criticando la pérdida del poder adquisitivo. "No odiamos lo suficiente a los periodistas", aseveró."Luego se quejan cuando decimos que no odiamos lo suficiente a los periodistas", señala el tuit compartido por Milei en aquel momento, en la que también reprochan que los periodistas "son incapaces de reconocer el éxito del gobierno en la drástica reducción de la inflación gracias al plan" de la gestión libertaria."Jamás lo admitirán, porque viven de operar con mentiras. Necesitan inventar disparates para sostener su narrativa, aunque cada vez hacen más el ridículo con ´explicaciones´ que no se sostienen ni cinco minutos. No es casualidad que cada vez los escuche menos gente, la realidad los dejó atrás", agrega la cuenta Escuela Austriaca de Economía en su publicación.