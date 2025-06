El Tribunal rechazó el pedido de Cristina Kirchner para recibir visitas sin restricciones

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 rechazó la presentación de la expresidenta Cristina Kirchner para poder recibir visitas sin autorización previa en su residencia, ubicada en el barrio porteño de Constitución, mientras cumple la condena de seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad.El TOF no dio lugar al planteo realizado por los abogados de la exmandataria. El viernes habían solicitado que la Justicia permitiera el ingreso de personas que no estaban incluidos en la lista de visitantes frecuentes, entre los que se encuentran familiares, médicos y custodios. Con esta resolución, cualquier dirigente o personalidad de la política que pretenda mantener un encuentro con la exjefa de Estado entre 2007 y 2015 deberá tramitar una autorización.El abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbon criticó la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 2 de rechazar la solicitud de la expresidenta. "En una decisión que solo puede explicarse desde el delirio autoritario, obliga a toda persona que no sea familiar directo, abogado o médico de Cristina Fernández de Kirchner a pedir permiso por escrito para poder visitarla en su domicilio". "Sí. Leíste bien. Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa. Como si fuera culpable de existir", agregó a través de una publicación a través de su cuenta de X.Luego señaló que aunque el Dr. Carlos Beraldi ya impugnó judicialmente la decisión - que definió como una aberración por ser violatoria de los derechos humanos, del principio de igualdad ante la ley y del derecho a la vida familiar y social- el daño ya está hecho. "El TOF 2 decidió jugar a Gran Hermano Judicial, y ahora deberá enfrentar las consecuencias de haber convertido la justicia federal en un buzón de permisos ilegítimos", puntualizó.Por último, de forma irónica convocó a todos los interesados en visitar a la exmandataria a que envíen un email al TOF2 para solicitar el permiso de la justicia. "Que el pueblo ejerza su derecho. Que el tribunal se haga cargo de la casilla que ellos mismos decidieron saturar. Que quede escrito, digitalmente, el tamaño de esta humillación institucional. No es Cristina la que está aislada. Son ellos los que se han desconectado de la democracia", completó.La lista de visitantes fue elevada por la defensa de la exmandataria a los jueces, según lo había exigido la resolución por la que se concedió la domiciliaria. Ahora los magistrados tendrán cinco días para responder la solicitud. La presentación detalla los datos básicos de familiares, médicos, custodios y abogados que pueden ingresar al domicilio de San José 1111. El mismo permitirá determinar el régimen de visitas.El escrito se presentó el viernes, pero como era feriado ingresó formalmente este lunes a Comodoro Py y corren cinco días hábiles para responder al petitorio realizado por Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. “A mérito de los fundamentos que serán desarrollados en el apartado III de esta presentación, respetuosamente solicitamos que se revoque por contrario imperio la decisión en cuestión y se dejen sin efecto las limitaciones dispuestas en el punto transcripto”, señala el punto 1 del recurso de interposición presentado.