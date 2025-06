Duro comunicado del PJ bonaerense por el veto a la ayuda a Bahía Blanca: "Fuerte con los débiles"

El presidente Javier Milei vetó hoy el proyecto de ley 27.790, que declaraba como zona de emergencia y catástrofe a las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en la provincia de Buenos Aires, por las inundaciones ocurridas en marzo de 2025.A través del Decreto 424/2025 publicado en el Boletín Oficial - el cual también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich - se explicó que las medidas que proponía esa ley ya habían sido aplicadas por el Decreto 238/25, dictado tras el temporal.Por ese decreto ya se creó un fondo especial de $200.000 millones y se otorgaron subsidios a los habitantes afectados bajo el nombre de “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”. El 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, informa el texto oficial mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.A raíz del veto, desde el Partido Justicialista bonaerense lanzaron un duro comunicado titulado "Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos" en el que explicaron las justificaciones del Ejecutivo para vetar la ley que en el Congreso obtuvo 153 votos a favor y 32 votos en contra: “todos de La Libertad Avanza”, enfatizaron desde la oposición.Tan como indicaron desde el PJ bonaerense, la nueva Ley de Emergencia implicaba la creación de un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca y declaraba zona de emergencia y en situación de catástrofe junto con el municipio de Coronel Rosales.Sin embargo, "según el Gobierno nacional, la norma sancionada no establecía las fuentes de financiamiento para el gasto que autorizaba". “El fondo especial vetado por Milei y sus secuaces estaba destinado a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción (construcción y reparación de viviendas y estructura edilicia del Estado) de la zona afectada por las inundaciones de marzo de este año”, sostuvieron.“Para rechazar la ayuda a los damnificados el gobierno argumentó -entre otras cosas- que Coronel Rosales no puede ser incluido dentro del programa de asistencia, ya que los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que la zona más afectada fue Bahía Blanca, y que las acciones de reconstrucción y relevamiento se concentraron allí. También dejaron en claro que no podrán crearse nuevos fondos de asistencia durante 2025”, explicaron.Y cerraron con un duro mensaje al ministro de Economía: “La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador de Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI, y cruza los dedos por las palmadas en la espalda, el presidente les niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia”.