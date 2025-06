La UCR buscará voltear el veto de Milei para Bahía Blanca: qué dijeron sus autoridades

El senador de la UCR, Maximiliano Abad, y la diputada Karina Banfi rechazaron hoy el veto dispuesto por el presidente Javier Milei a la ley de reconstrucción de las ciudades bonaerenses de Bahía Blanca y Rosales, y buscarán acuerdos parlamentarios para insistir con la iniciativa sancionada por el Parlamento. “Vamos a sostener la ley 27.790 en el Congreso Nacional, porque defender la institucionalidad es la mejor manera de ayudar a Bahía Blanca”, resaltaron Abad y Banfi al justificar su postura.

Asismismo, insistieron en que “la ley contempla el control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo. No estamos dispuestos a resignar la rendición de cuentas y la transparencia, dos aspectos centrales de la democracia representativa”, y recordaron que “la emergencia en Bahía Blanca no terminó. Aún queda mucho por hacer para que miles de vecinos recuperen la normalidad. Hacen falta obras y trabajo. Estamos convencidos de que las políticas públicas transformadoras se construyen con diálogo y coordinación entre los poderes de la república”.

Abad y Banfi detallaron que “la ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo: tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales”, y precisaron que el Fondo Especial “está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional”.